【ミスド】春の限定ドーナツは「宇治抹茶」！初登場の「ドら抹茶」は″ふわむち食感″が美味しそう《5月下旬まで》

ミスタードーナツは、2026年3月25日から5月下旬まで「宇治抹茶ドーナツシリーズ」全5種を販売しています（一部ショップを除く）。

食感にこだわった宇治抹茶ドーナツシリーズ

祇園辻利の宇治抹茶を使用することで、抹茶の味わいがしっかりと感じられる「宇治抹茶ドーナツシリーズ」は、ミスドでも人気の限定商品です。今回登場する5種類のドーナツは、食感にこだわった生地や和の素材との組み合わせがラインアップ。

初登場の「ドら抹茶」2種は、和スイーツの定番でもあるどらやきを参考にした"ふわむち"食感の生地が特長。また、つぶあんや栗あん、宇治抹茶ホイップ、キャンディングアーモンドなど、宇治抹茶生地と相性の良い素材を挟み、食感と味わいが楽しめる贅沢なドーナツです。

毎年大好評の「ポン・デ・宇治抹茶」3種は、宇治抹茶の味わいを堪能できるように、よりやわらかい生地にリニューアルして登場。宇治抹茶チョコや宇治抹茶クランチ、宇治抹茶わらびもちなどのトッピングは、生地の食感と引き立て合います。

・ドら抹茶 つぶあん華ホイップ

祇園辻利の宇治抹茶を練り込んだふわむち食感のドーナツ生地で、北海道あずきあんとたっぷりの宇治抹茶ホイップ、黒みつをサンドしました。

価格はテイクアウトが334円、イートインが341円です。

・ドら抹茶 栗あん抹茶ホイップ

祇園辻利の宇治抹茶を練り込んだふわむち食感のドーナツ生地を宇治抹茶チョコでコーティング。栗あんと宇治抹茶ホイップに、カリっとした食感がアクセントになるキャンディングアーモンドをトッピング。

価格はテイクアウトが345円、イートインが352円です。

・ポン・デ・ダブル宇治抹茶

もちもち食感で人気のポン・デ・リング生地に祇園辻利の宇治抹茶を練り込みました。さらに、宇治抹茶チョコをコーティングした、抹茶好きにはたまらない一品に仕上がっています。

価格はテイクアウトが237円、イートインが242円です。

・ポン・デ・ザク宇治抹茶ミルク風

祇園辻利の宇治抹茶を練り込んだポン・デ・リング生地にホワイトチョコをコーティングし、宇治抹茶クランチをたっぷりトッピング。抹茶ミルクのような味わいとクランチのザクザク食感が楽しめます。

価格はテイクアウトが259円、イートインが264円です。

・ポン・デ・宇治抹茶 あずき抹茶わらびもち

祇園辻利の宇治抹茶を練り込んだポン・デ・リングを宇治抹茶チョコでコーティング。さらに、北海道あずきあんととろりとした宇治抹茶わらびもちをサンドしました。ひと口頬張れば、和素材のハーモニーが広がる一品です。

価格はテイクアウトが270円、イートインが275円です。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部