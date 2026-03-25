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医師が解説する、多忙なパートナーとの恋愛術。「愛情の証明をさせない」関係を長続きさせる“仕組み化”とは？

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ひかつ先生（医師）が、自身のYouTubeチャンネル「ひかつ先生 / メディカルウォッチメン」で「【本音】医者と長続きする女性の「5つの特徴」！別れるカップルの共通点とは？」と題した動画を公開した。



動画では、医師との恋愛で別れてしまうカップルの典型的なパターンを解説。関係を長続きさせるためには「愛情の強さじゃない」とし、お互いが心地よくいられる「仕組み」を築くことが重要だと語っている。



ひかつ先生はまず、医師との恋愛が破局に至る典型的な流れとして「忙しい→会えない→（女性が）不安になる→問い詰める→（男性が）疲れる→距離ができる」という負のループを挙げる。このパターンを避けることが、関係を長続きさせる第一歩だという。



その上で、長続きする女性の特徴として5つのポイントを解説した。1つ目は「相手に愛情を証明させない」こと。特にLINEの返信速度などを愛情のバロメーターにしない女性は関係が続きやすいと指摘。医師は急な患者対応で返信できない状況が多いため、それを理解し、不安にならないことが重要だとした。



2つ目は「会う＝長時間という固定観念を捨てる」こと。会えない時間を嘆くのではなく、「当直の前に15分だけお散歩しよう」など、自ら短い時間でも会う工夫ができる女性は好印象だという。



3つ目は、恋愛一辺倒にならず「自分自身の世界を持っている」こと。仕事や趣味、友人関係など、相手に依存しない「自分軸」を持つことで、精神的に自立した良好な関係を築けるとした。4つ目は「精神的に安定している」こと。仕事で疲弊している医師にとって、家でも感情的な相手だと疲れてしまうため、喧嘩をしても長引かせない精神的な成熟が求められると語った。



最後に5つ目の特徴として「相手を過度に持ち上げすぎない」ことを挙げた。仕事へのリスペクトは大切だが、「先生はいつも命を救っていて本当にすごい」といったように大げさに褒めすぎると、かえって距離が生まれてしまう可能性があるという。医師という職業でなく、一人の人間として対等な関係を築くことが、長続きの秘訣だと締めくくった。