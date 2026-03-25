２０１５年にＥＸＩＬＥパフォーマーを卒業したＭＡＴＳＵ（５０）、ÜＳＡ（４９）、ＭＡＫＩＤＡＩ（５０）が、４月２１、２２日に開催されるＥＸＩＬＥの東京ドーム公演に参戦する。ＬＤＨの６年に１度の祭典・ＰＥＲＦＥＣＴ ＹＥＡＲを盛り上げるべく、３年ぶりの東京ドームに挑む。３人は９４年にダンスチーム・ＢＡＢＹ ＮＡＩＬを結成し、３０年以上の付き合い。ＥＸＩＬＥオリジナルメンバーとしてともに歩み、卒業タイミングも一緒という“運命共同体”だ。３人で机を挟み、昔話に花を咲かせた。

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−３年ぶりの東京Ｄに向けて、どんな心境か。

ＭＡＴＳＵ「久しぶりのライブ出演が東京ドームということで、準備をするのに大変な部分はあったけど、我々３人が卒業してから１０年がたつ中で、再びドームに立てることの喜びを改めて考えさせられる。現役のメンバーにも感謝している」

ÜＳＡ「（卒業して）１０年間、ＥＸＩＬＥという場所を守り続けてくれたメンバーに感謝。ＥＸＩＬＥがあるからこそホームに戻れる。パーフェクトイヤーという最高なタイミングで呼んでいただいてうれしい。皆で頑張っているところ」

ＭＡＫＩＤＡＩ「オリジナルメンバーである僕とまっちゃん（ＭＡＴＳＵ）とうっさん（ÜＳＡ）で、ＥＸＩＬＥ２５周年とパーフェクトイヤーに集結できることがうれしい。卒業以降に守り続けてくれたＥＸＩＬＥのメンバー、今回のツアーで同行してくれるスターティングメンバーと世代を超え、ＥＸＩＬＥ魂を持った皆さんと同じステージに立つことは一生の思い出になると思う」

−これまで立ってきた東京Ｄのステージで、特に思い出深い公演は。

ＭＡＫＩＤＡＩ「（１５年開催の）『ＡＭＡＺＩＮＧ ＷＯＲＬＤ』のツアーは僕たちのラストステージで、ＡＴＳＵＳＨＩが『ＵＰＳＩＤＥ ＤＯＷＮ』という曲を作ってくれて、メッセージを込めてはなむけしてくれた。４人で合わせた時にはいろんな思いがこみ上げて、胸が熱くなった」

ÜＳＡ「２００８年の最初のパーフェクトイヤーの年に初ドーム公演を達成したことがうれしかった。デビューした当時は東京ドームで踊るというのは、夢のまた夢だと思っていた。それが現実になった時は本当に涙が出そうになりました」

−ＥＸＩＬＥは今年２５周年。オリジナルメンバーとして、どんな心境か。

ÜＳＡ「デビュー当時は２５周年をドームで迎えるなんてことは、想像出来なかった。ミラクルなこと。感謝の気持ちでいっぱいです。ここ数年は１人で踊っていたので、若い世代と踊れることもうれしいです」

−東京Ｄは、ＥＸＩＬＥに憧れるＬＤＨ所属アーティストが“スターティングメンバー”という形で参加する。若い世代から刺激は受けているか。

ＭＡＴＳＵ「僕らが現役の頃はＥＸＩＬＥ、三代目、ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳと一緒にステージに立っていた。形は違えど、こうしてＥＸＩＬＥのステージとして立てて感慨深い。彼らはＥＸＩＬＥに憧れて学んできている。ＥＸＩＬＥを一緒に表現するのは、すごいことだよなって感じる。当時から言っている継承の形を見せられたら」

−３人は３０年の付き合いだが、どんな関係性か。

ＭＡＫＩＤＡＩ「ずっと一緒に苦楽をともにしてきているから、互いが互いを理解している」

ＭＡＴＳＵ「兄弟的な感覚もあるけど、同志で運命共同体。音楽、映画、ダンスとかシェアするけど、好きな物の感覚は本当に似ているよね」

ＭＡＫＩＤＡＩ「センスが光っている若いダンサーの動画を見た時に『いえ〜い！』と言うポイントが一緒なんですよ」

−３人が思いを伝えたいＬＤＨ所属アーティストを挙げ、メッセージを。

ＭＡＴＳＵ「（デビュー当時からオリジナルメンバーとして活動している）ＡＴＳＵＳＨＩに伝えたい。ＡＴＳＵＳＨＩが背負ってきたものって大きなものだと思う。ボーカルとしていろいろなプレッシャーを抱えながら、２５年引っ張り続けてきた。心から感謝している。アーティストとして尊敬している。（４月の東京ドームでも）ＡＴＳＵＳＨＩの歌声でパフォーマンスさせていただけるなんて、何よりもうれしいことだなって」

◇ＭＡＴＳＵ（まつ）１９７５年５月２７日生まれ。神奈川県出身。身長１７０センチ。血液型Ｏ型。

◇ÜＳＡ（うさ）１９７７年２月２日生まれ。神奈川県出身。身長１７７センチ。血液型ＡＢ。

◇ ＭＡＫＩＤＡＩ（まきだい）１９７５年１０月２７日生まれ。神奈川県出身。身長１８０センチ。血液型Ｏ型。