日本代表がスコットランドで始動！26人が屋外練習に参加、１人が不参加
現地３月28日にスコットランド代表、31日にイングランド代表と国際親善試合を戦う日本代表が現地24日、スコットランドのグラスゴー近郊で始動。初日のトレーニングを実施した。
冨安健洋が怪我で招集外となったなか、この日の屋外練習に参加したのは、谷口彰悟、伊東純也、後藤啓介、伊藤洋輝、瀬古歩夢、町野修斗、早川友基、大迫敬介、鈴木彩艶、鈴木唯人、藤田譲瑠チマ、三笘薫、小川航基、佐野航大、前田大然、田中碧、渡辺剛、上田綺世、鎌田大地、中村敬斗、鈴木淳之介、菅原由勢、堂安律、佐野海舟、そして初選出の塩貝健人、追加招集の橋岡大樹の26人だ。
体調不良により合流が遅れた佐藤龍之介は不参加となった。
ロンドでは笑い声も出て、リラックスした雰囲気のなかで、練習が実施された。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【記事】「クソ中国人」久保同僚の20歳日本人がスペイン人DFから受けた人種差別に中国が憤慨「恥知らず」「本当にひどい」
冨安健洋が怪我で招集外となったなか、この日の屋外練習に参加したのは、谷口彰悟、伊東純也、後藤啓介、伊藤洋輝、瀬古歩夢、町野修斗、早川友基、大迫敬介、鈴木彩艶、鈴木唯人、藤田譲瑠チマ、三笘薫、小川航基、佐野航大、前田大然、田中碧、渡辺剛、上田綺世、鎌田大地、中村敬斗、鈴木淳之介、菅原由勢、堂安律、佐野海舟、そして初選出の塩貝健人、追加招集の橋岡大樹の26人だ。
体調不良により合流が遅れた佐藤龍之介は不参加となった。
ロンドでは笑い声も出て、リラックスした雰囲気のなかで、練習が実施された。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【記事】「クソ中国人」久保同僚の20歳日本人がスペイン人DFから受けた人種差別に中国が憤慨「恥知らず」「本当にひどい」