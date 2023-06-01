サムスン電子が、ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック・パラリンピックの出場選手に提供した「Samsung Galaxy Z Flip7 Olympic Edition」。約3800人に配布された本機種は、特別なデザインに加え、選手向けアプリをプリインストールした特別モデル。一般には販売されず、選手たちだけが手にした一台だ。

今回、本機種を取材する機会を得た。本稿では「Galaxy Z Flip7 Olympic Edition」のクイックフォトレビューをお届けする。

外観

主なスペックはベースモデルの「Galaxy Z Flip7」とほぼ共通。折りたたみ時の大きさは約85.5×75.2×13.7mm、展開時は約166.7×75.2×6.5mm、重さは約188g。約4.1インチのカバーディスプレイと約6.9インチのメインディスプレイを備え、リフレッシュレートは最大120Hz。

デザインは通常モデルとは異なり、背面ガラスにはミラノ・コルティナ2026の世界観を反映したブルーを採用。サムスンのブランドアイデンティティーと、イタリアを象徴するAzzurroカラーの文化を融合させた仕上がりとなっている。

メタルフレームやカメラリングはゴールドに変更。付属のケースには勝利の象徴である月桂樹（ローリエ）があしらわれ、マグネット部分も背面と同系色のブルーで統一されている。

インターフェイス

壁紙も「Olympic Edition」専用仕様となっており、冬季オリンピック大会のテーマに沿ったデザインが採用されている。スケートのブレードと氷面の接触による軌跡から着想を得た曲線の壁紙が2種類用意され、起動画面も専用デザインとなる。

アプリ

Athlete365～KIKO Bookingsの8つが追加でプリインストール

「Olympic Edition」には選手向けアプリがプリインストールされている。「Galaxyアスリートカード」では、選手同士でプロフィール交換やカード収集が可能で、競技種目や国・地域を超えたコミュニティ形成を支援する。

名前やスポーツ、選手村などを入力する

「Athlete365」は、パフォーマンス向上やメンタルヘルスのサポートに加え、競技に関する重要な情報を提供するアプリ。Galaxy AIの「Now Brief」とも連携し、関連ニュースをフレックスウィンドウ上で確認できる。

Now Briefと連携できる

そのほか、選手村内のトレーニング機器と連動するジムアプリや、メイクサービスを予約できるアプリ、「Olympic Games」アプリ、「IOCホットライン」、ゲームアプリ「PinQuest」などもプリインストールされている。

トレーニング機器と連動できる「Technogym」

オリンピックの知識を試すことができる「PinQuest」

メイクサービスを予約できる「KIKO Bookings」

チケットアプリ

カメラはベースモデルと同様だが、「デュアル録画」モードがスワイプ操作ですぐに利用できる位置に配置されている。

透かしの端末名も「Galaxy Z Flip7 Olympic Edition」