CSテレ朝チャンネル2では映画プレゼンターにして俳優としても活躍する赤ペン瀧川が、公営競技ビギナーながら「勝負飯」をはじめとした多彩なグルメを求めて、さまざまな公営競技場を巡る新感覚のグルメバラエティー「赤ペン瀧川の勝負飯」新作9話分を28日の午後6時45分から一挙放送する。

競馬、オートレース、ボートレース…そんな熱い競技の舞台となっている大人の社交場・公営競技場。夢を追いかける人が集うその場所には、幸運をもたらす？至高の一杯があるという。そんな公営競技場の勝負飯の数々を赤ペン瀧川が突撃取材。映画紹介でならした話術を食レポに活かし、値段も安く味も抜群、身近な勝負飯を紹介していく。さらに各公営競技場で自らも投票権を購入。勝負飯効果でビギナーズラックを呼び込み大当たりとなるのか？さらに最新作では、番外編として“将棋の勝負飯”へもアプローチ！

今回紹介する舞台は、東京競馬場、川口オートレース、ボートレース多摩川のほか、将棋会館周辺のグルメスポット。ゲストとして、スポーツニッポンで公営競技を担当する仙波広雄記者をはじめ、酒場ライターのパリッコ氏、プロ棋士の豊川孝弘七段、フリーアナウンサーの渡部有氏が同行。それぞれの競技の魅力などを伝えつつ、瀧川とともに各競技場独特の勝負飯を堪能する。

現地に到着した瀧川とゲストは、お客さんにおすすめの勝負飯を聞き込み調査。時にはお客さんだけでなく、長年その競技場で活躍する予想屋さんにも話を聞く。

各場所には個性的な勝負飯が存在するが、ガッツリ系で力が湧きそうなB級グルメから、将棋会館周辺では他の競技場とはまた一味違った、将棋に掛けた上品なスイーツなどの勝負飯も登場！そんな中から瀧川が気になる一品をチョイスし、ゲストとともにじっくりと堪能しながら見事な食レポで紹介する。公営競技に詳しい人はもちろん、公営競技場に行ったことがない人でもこれを見れば思わず食べに行きたくなること間違いなしだ。

CSテレ朝チャンネル2で公営競技のもう一つの奥深い魅力、勝負飯の世界をじっくりと味わってください！

なお仙波記者は9〜11回の東京競馬場編と16、17回のボートレース多摩川編に登場する。