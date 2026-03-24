世界先行販売のペンダントも登場！ ハリー・ウィンストン「ハリー・ウィンストン阪急梅田店」

記事ポイント 「ハリー・ウィンストン阪急梅田店」が2026年3月17日にリニューアルオープンメインサロンとブランド初のコンセプトスペース「The World」の2空間を展開新作「リリークラスター・ミニ・ペンダント」を世界に先駆けて先行販売 「ハリー・ウィンストン阪急梅田店」が2026年3月17日にリニューアルオープンメインサロンとブランド初のコンセプトスペース「The World」の2空間を展開新作「リリークラスター・ミニ・ペンダント」を世界に先駆けて先行販売

阪急うめだ本店5階の「ハリー・ウィンストン阪急梅田店」が、2026年3月17日にリニューアルオープンしました。

最新デザインのメインサロンに加え、ブランド初のコンセプトスペース「The World（ザ・ワールド）」を備えた2つの空間で、ハリー・ウィンストンの世界観を体感できます。

ハリー・ウィンストン「ハリー・ウィンストン阪急梅田店」

リニューアルオープン日：2026年3月17日（火）場所：阪急うめだ本店5階営業時間：10:00〜20:00定休日：不定休（施設に準ずる）

メインサロンには、銀座のフラッグシップ・サロンと同様に、ハリー・ウィンストンの伝統的なスタイルを現代的に再解釈した最新デザインを採用しています。

コレクション・ジュエリー、ハイジュエリー、タイムピースなど多彩な作品を通じて、ブランドの卓越したクラフツマンシップを紹介するサロンです。

ブランド初のコンセプトスペース「The World（ザ・ワールド）」は、メインサロンとシームレスにつながるオープンな空間です。

透明なガラスウォールや厳選されたファニチャー、柔らかく重なり合う照明によって演出され、ハリー・ウィンストンの世界観を表現するデコレーションとともに作品を紹介しています。

リニューアルオープンを記念し、「リリークラスター・ミニ・ペンダント」にローズゴールドの新バリエーションが登場しました。

繊細にセッティングされたダイヤモンドが花びらの流れるようなラインを描き出す、軽やかで立体的なデザインのペンダントです。

ダイヤモンド×ローズゴールドの新作は、世界に先駆けて「ハリー・ウィンストン阪急梅田店」にて先行販売されています。

商品名：リリークラスター・ミニ・ペンダント素材：ダイヤモンド×ローズゴールド価格：737,000円（税込）発売日：2026年3月17日よりハリー・ウィンストン阪急梅田店にて先行発売

最新デザインのメインサロンとブランド初のコンセプトスペース「The World」で、ハリー・ウィンストンの世界観をじっくり堪能できるサロンです。

世界先行販売の「リリークラスター・ミニ・ペンダント」は、日常のスタイリングにも取り入れやすい現代的なエレガンスを体現しています。

阪急うめだ本店を訪れた際は、ぜひ足を運んでみてください。

ハリー・ウィンストン「ハリー・ウィンストン阪急梅田店」リニューアルオープンの紹介でした。

よくある質問

Q. ハリー・ウィンストン阪急梅田店はどこにありますか？

阪急うめだ本店5階にあります。

営業時間は10:00〜20:00で、定休日は不定休（施設に準ずる）です。

Q. リリークラスター・ミニ・ペンダントの価格はいくらですか？

ダイヤモンド×ローズゴールドの新作は737,000円（税込）です。

2026年3月17日より、ハリー・ウィンストン阪急梅田店にて世界に先駆けて先行販売されています。

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