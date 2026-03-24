ANAグループのANA Xは24日、MVNO型携帯電話サービス「ANAモバイル」を開始した。NTTドコモおよびau回線に対応し、月額基本料金の20％がマイルとして還元される点が特徴。

料金プランは、音声＋SMS＋データ通信が1GB／750円～100GB／6900円、データ通信のみが1GB／650円～100GB／6800円のラインアップ。通話定額オプションとして、5分かけ放題が600円、10分かけ放題が850円、無制限かけ放題が1650円で用意される。データチャージは1GBあたり250円で、いずれも料金の20％がマイルとして積算される。

たとえば、音声30GBプラン（2650円）に無制限かけ放題（1650円）を組み合わせた場合、月額4300円で860マイルが貯まる。年間では1万320マイルとなり、特典航空券への交換や「ANA Pay」「ANA Mall」などで利用できる。

プランは、音声通話・SMS・データ通信を含むものと、データ通信専用の2種類。データ通信専用はドコモ回線のみとなる。データ容量は1GB～100GBまでの20段階で、用途に応じて選択できる。

SIMは物理SIMカードとeSIMに対応。MNPワンストップにより、電話番号を維持したままオンライン手続きのみで乗り換えが可能となる。余ったデータ容量は翌月末まで繰り越せるほか、追加購入したデータチャージ分は3カ月後まで有効。

新規契約時には初期費用として3300円が発生するが、特典として500マイルが進呈される。また、物理SIMカードを選択したユーザーには「ANAモバイル オリジナルステッカー」が贈呈される。

申込みにはクレジットカードとANAマイレージクラブのお客様番号が必要。音声通話付きの場合は本人確認書類と本人確認アプリ、他社からの乗り換え（MNP）の場合は予約番号も必要となる。

同サービスは、ANAの「プレミアムメンバーサービス」におけるステイタス獲得条件の一つである「ライフソリューションサービス利用数」の対象サービスに追加される。2027年度のステイタス獲得に向けたカウント対象となる。

料金プラン データ容量 音声＋SMS＋データ データ 1GB 750円（150マイル） 650円（130マイル） 2GB 850円（170マイル） 750円（150マイル） 3GB 950円（190マイル） 850円（170マイル） 5GB 1150円（230マイル） 1050円（210マイル） 7GB 1400円（280マイル） 1300円（260マイル） 10GB 1650円（330マイル） 1550円（310マイル） 15GB 1950円（390マイル） 1850円（370マイル） 20GB 2150円（430マイル） 2050円（410マイル） 25GB 2350円（470マイル） 2250円（450マイル） 30GB 2650円（530マイル） 2550円（510マイル） 35GB 2850円（570マイル） 2750円（550マイル） 40GB 3250円（650マイル） 3150円（630マイル） 45GB 3650円（730マイル） 3550円（710マイル） 50GB 4100円（820マイル） 4000円（800マイル） 55GB 4600円（920マイル） 4500円（900マイル） 60GB 4900円（980マイル） 4800円（960マイル） 70GB 5400円（1080マイル） 5300円（1060マイル） 80GB 5900円（1180マイル） 5800円（1160マイル） 90GB 6400円（1280マイル） 6300円（1260マイル） 100GB 6900円（1380マイル） 6800円（1360マイル）