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こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

近年は男性でも日傘利用するのが当たり前になり、傘は雨をしのぐ道具から移動を快適にするギアへと変わりました。せっかく使うなら機能性に優れた1本いいですよね？

そこでご紹介したいのが「NEXレインゼロ」。超撥水技術で水滴がサッと落ち、風にも強く日傘としても使える万能タイプの折りたたみ傘です。

これからはどんどんと日差しも強くなり、梅雨もやってくるのでチェックしておいて損はない一本かと。おトクな先行セールも始まっていたので詳しく見ていきましょう。

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閉じてすぐ収納を可能にするナノコーティング撥水

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「NEXレインゼロ」の特長のひとつがナノコーティング超撥水素材。サッと払えばほとんど水滴が残らないのは助かりますね。

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雨以上の水量でもまったく問題なし。

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もちろん収納ケースも付属するので、使った後はサッと払うだけで水分を気にせずバッグにしまえますよ。

強風を受け流す二層構造

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傘トラブルに多い骨折れ対策も十分。生地は二層構造になっているため、雨はしっかり防ぎつつ強風を逃がして骨への負担を低減。

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さらに骨自体も強固なグラスファイバー製のため、サビや劣化も起きにくいのがポイント。突風にあおられてもすぐに壊れないので、長く使える1本になってくれそうですよ。

晴雨兼用＋軽快な操作性で毎日の相棒に

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「NEXレインゼロ」はもちろんUVも99％カット。猛暑が当たり前となった昨今では頼りになりますね。

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操作は定番のワンタッチ開閉。使う頻度が増えるからこそ、細かい快適性は大事ですよね。

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傘の直径は104cmでバッグパックもしっかりカバーできるサイズ感。

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バッグに常備しておくのにぴったりな1本なので、雨や日差し対策にみなさんもいかがでしょうか？ 気になった人はぜひ、おトクな先行セール中にチェックしてみてください。

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Source: machi-ya