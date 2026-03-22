〈「ブレーキ故障でバーン」「鼻血ビーッて出しながら…」グラビア撮影前の事故で“鼻骨にヒビ”→そのまま撮影…南明奈（36）が振り返る“アッキーナ伝説”〉から続く

時に「盛ること」が正義とされる芸能界で、「嘘をつきたくない」という本音と戦い続けてきた南明奈（36）。そんな彼女の転機は24歳、人気バラエティ『めちゃ×2イケてるッ！』のオリジナルメンバーでもあったよゐこ・濱口優（54）との出会いだった。

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18歳年上の濱口との交際で頭をかすめた「トリプル介護」、濱口に抱いたたった一つのやきもち、4年待たせたプロポーズの真相。決して簡単ではなかった芸能界おしどり夫婦の道。（全3回の2回目／3回目につづく）



南明奈さん ©細田忠／文藝春秋

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「結婚を考えない恋愛」の意味がよくわからない

――過去のインタビューで、付き合うなら結婚したい、付き合う＝結婚ということをおっしゃっていて。昔から結婚願望は強くあったんですか。

南明奈さん（以下、南） 強くあったというか……付き合うだけって何なんだろうというか。「結婚はないな」という人とお付き合いする意味が私はよくわからない。付き合ってて「この人との結婚は違うな」と思うことはあるかもしれないけど、付き合う前からこの人とは結婚はないけど付き合おうみたいなのは、私はよくわからなくて。

――濱口優さんとはいつ出会われたのでしょうか。

南 それこそ私が10代の頃から一緒のお仕事は何回もしていました。で、距離が近くなったのが、アッコ（和田アキ子）さんのお誕生日会で、私が24歳のとき。偶然同じテーブルになって。

お互い何の気もなく、ほんとに先輩後輩でしゃべってたんですけど、そのとき一緒のテーブルにいた出川（哲朗）さんに「なんか、いい感じじゃん。連絡先交換しないの？」って言われて。

――てっちゃんナイスアシスト（笑）。

南 その時の私は「ええ！？ 大先輩なのに私なんかと連絡先交換していいんですか」って感じだったので、出川さんのその言葉がなければ、たぶん連絡先の交換もしてないし、いま結婚もしてなかっただろうなぁ。

――出川さんには何かが見えていたのか。

南 付き合ってすぐくらいに、優さんがたまたま出川さんと空港で会ったらしくて。そこで「実はアッキーナと付き合うことになったんですよ」って報告したら、何も言わず、ただグーサインだけ出して去って行ったらしいです。

「好きです」と言われてから濱口を男性として意識するように

――（笑）。お付き合いするにあたり、濱口さんのどんなところに惹かれたのでしょうか。

南 お付き合いをするまでも、何回か普通にごはんに行きました。3回目ぐらいのデート……デートでもないな、3回目ぐらいのお出かけの帰り、家まで送ってくださって。「僕はアッキーナのことが好きです」「今後、それをわかった上で会ってくれるなら会ってください」というふうに言われて。

そこで初めて「あっ、そうだったんだ」って私は気づいて。どこで？ いつのタイミングでそう思ったんですか？ ってなりました（笑）。

――南さんが気づいてないだけで、サインは出されてたんじゃないかと思います（笑）。

南 ねえ（笑）。だから、そこからです。私も男性として意識するようになったのは。でもすぐお返事はできなかった。1カ月ぐらい待ってもらいました。

――なぜ即答はできなかったのでしょうか。

「結婚したら3人同時介護の未来が…」交際申込に即答できなかったワケ

南 付き合うなら結婚のことも考えないとだけど、優さんはうちの母と2個しか年齢が変わらないんですよ。私、ひとりっ子なんで、もし優さんと結婚したら、父母と優さん、3人同時に介護っていう未来が来るのかもしれないと。

――すごい。24歳でそれを考えられるの、すごい。

南 だから、イエスという返事がなかなか出せず、1カ月待ってもらいました。でも、まだ起きてないことを勝手に想像して不安になって、この人とのお付き合いをやめるっていうのはないよなって。シンプルに、優さんとお付き合いしたい、ずっといたいなという気持ちが強くなったので。1カ月後、お付き合いお願いしますというお返事をしました。

――でも、不思議と年の差を感じさせないのは、濱口さんがすごいのか、南さんがすごいのか。

南 優さんだと思います。優さんがもう気持ちも若いので。いつまでも何かを楽しむ気持ちをすごく持ってる人だし、何事も全力でぶつかれるし。私以上に好奇心があって、前に進む気持ちが強い人なんですよ。

私はどちらかというと、新しいことに挑戦することが怖いタイプ。なので、そういうところをうまく引っ張ってもらえているかなとは思いますね。

――濱口さんのどんなところに「若さ」を感じますか？

南 そうですね。周りの人の好きなものを否定しないところ。それぐらいの年齢になると、新しいものをシャットダウンしちゃう方もいらっしゃるじゃないですか。でも優さんはそういう部分が本当になくて、たとえば「この映画面白いんだよ」「このアニメ人気だよ」って言うと、絶対見てくれるんですよ。それが好みじゃないジャンルだとしても、「俺こういうの好きじゃないんだよね」と言わずに絶対見てくれるから。そういうところが素敵だし、いいなあと思いますね。

ももクロのライブも濱口さんと一緒に観に行く

――南さんはももクロ（ももいろクローバーZ）ファンと伺いましたが、濱口さんがアイドルの現場に同行されることもあるんですか？

南 ももクロも一緒に行ったことあるし、でんぱ組.incも行ったし、たこ虹（たこやきレインボー）の大阪遠征も一緒に。「ひとりで大阪は心配だからついていくよ」って言って、フリーライブを私が見ているのを後ろからすごく静かに見守ってくれます。

――相手のカルチャーを本当に大事にしてくれるんですね。

南 いやあ、そこがありがたい。たぶん私は変な、いろいろなこだわりがちょっと強いタイプなので、私が結婚生活楽しいって思えるのは、もう優さんだからだと思います。この人のおかげで私、たぶん日々楽しいんだなと思います。

――ちなみにももクロは誰推しなんですか？

南 最初は（有安）杏果と（高城）れにちゃん。

――推され隊ですね。

南 そう。推され隊推しだったんですけど、初めてのさいたまスーパーアリーナでのライブで、そのときの登場が1人ずつせり上がってくるっていう演出で、顔がアップになるんです。

いつもキャッキャニコニコしているれにちゃんが、大きな舞台にせり上がってきたときに、もう不安で泣きそうな顔してたんですよ。そのときに「私がこの子を支えなきゃ」と思った。そのときのれにちゃんの表情が忘れられなくて。それ以来のタカノフです。

「もしお仕事で一緒になっても…」ももクロのガチファンとしてのポリシーとは？

――ファンクラブにも入っていると伺いました。

南 これは私のポリシーというか、自分でチケットなりグッズを買って、そのお金がめぐりめぐってまた素敵なライブをしてください、素敵なグッズを作ってくださいって気持ちなんです。

あとアイドルに関しては……もしお仕事で一緒になっても裏で握手をしてもらうとか、写真を撮ってもらうとか、サインをもらうとかは絶対しないという決まりがあって。

――ストイック……。

南 だってファンだから。絶対そのほうが楽しいし、やっぱりガチで好きだから。職権乱用になっちゃうから。もしその日一緒のテレビ局にいることがわかったりしたら大変です。なるべく部屋から出ないようにして、トイレ行くにもそーっと開けて「声しない？ いない？」みたいな感じで走っていきます。

――徹底されすぎている（笑）。

南 やっぱり共演者として会えるということに慣れたくないんです。やっぱりそこは、ずっとファンとアイドルでいたいから。

そうそう、優さんがももクロちゃんのライブにゲストで呼ばれて、私は客席にいる……なんてこともありました。優さんには「ステージから見て右側の2階のここのラインにいるから」「紫2本振ってるから」って事前に伝えておきました（笑）。

「女性の後輩が優さんの洋服を着て…」濱口さんに対する“唯一のやきもち”

――おもろい夫婦（笑）。しかし聞けば聞くほど濱口さんは、懐が深い、広い方なんですね。だからモテるのか、濱口さんは……。

南 それもよく言われるんですけど、ないですね（笑）。いや、何て言うのかな、優さんって、モテるとは違うと思うんですね。人として好きっていう人はいっぱいいる。もちろん、男性としても魅力はあるんですよ、すごく。でも、そういう感じじゃないというか……。

――『めちゃイケ』で、メンバーさんの誰かが髪型かメイクを変えてそれに気づくのか？ みたいな企画があったとき……。

南 あっ、見ました。大久保（佳代子）さんでしたよね、確か。

――それです。濱口さんだけは絶対気づく。でもそれってモテるためにやってるわけじゃなくて、自然なんですね。

南 モテるために必死みたいに言われたりするんですけど。ほんとにナチュラルにそうなんですよ、あの人。女性だけじゃない、男性に対しても、「あっ、髪型変えたんだね」とか「今日は何か服が違うじゃん」みたいなことを言ってたりするから。ほんとに「いいお兄ちゃん」なんです。

――南さんはやきもちやくことはありますか？

南 あぁ……あんまりないんですけど、女性の後輩が優さんの洋服を着ているというのはやっぱりちょっと……。誰々とごはん行ってくるとか、それは女性芸人さんでも、全然なんともないです。

ただ、彼があげた洋服を後輩の子が着てるのだけは……それを着ていた旦那さんが見えるから。優さんに他の女の子が包まれているみたいな（笑）。

――南さん、かわいい（笑）。

南 優さんにそれを正直に話したら「ほんとに若手って洋服1着買うにも大変だから。ちょっとでも何かの足しになったらいいなって思ってたんだ」って言われて、私も納得しました。でもそれ以来、優さんもちょっと控えてくれて。それが唯一の、優さんに対してウーンって言った初やきもちです（笑）。

「プロポーズを一度断った」とメディアでも話題に…その真相は？

――でも南さんはそんな濱口さんからのプロポーズを一度断ったと、それはメディアでも話題になっていました。

南 最初のプロポーズは付き合って1年ちょっとぐらいのときでした。でも、そのときってまだ仕事を頑張らなきゃという気持ちが強かったんですよね。結婚をしたら、もしかしたらありがたいことにすぐ子どもを授かるかもしれない。そうなったら今まで通り働けなくなってしまう。

でも、当時の事務所はタレントが私ひとりだったんですよ。私が働かなくなったらスタッフさんのお給料はどうなっちゃうんだろうと。とくに現場マネージャーさんのところに子どもが生まれたばっかりだったこともあり、いま私が止まるわけにはいかないっていう。

――事務所の屋台骨として。

南 そうそう。だから、断ったというよりは、いまはまだ仕事を頑張らなきゃいけない時期だから、ちょっと待ってと。

「結局プロポーズから4年も待たせてしまった」

――お仕事がどれくらいで落ち着くかもわからない中で、待たせることに不安はなかったですか。

南 そうですね。結局プロポーズから4年も待たせてしまった。何も知らない周りからは「濱口、結婚する気ないんだろ」とか「濱口が遊びたいんだろ」とか「濱口がプロポーズをちゃんとしないからだろう」とか言われてたんですよ。それってしんどいじゃないですか。ほんとは違うのに。でも、そんな中でも黙って待っててくれたんです。

――そのことに言い訳もせず……。

南 しないです。周囲に何を言われても「そうっすねえ」って言ってたというのは聞いていたので。その度にごめんねって思いながら、待っててくれてありがとうって。

優さんのおかげで、お仕事に関しては自分の中でひと区切りというか、やりきったかなという思いがあっての結婚、そして出産を迎えることができました。

もしまだ頑張りたいのにという時期に結婚・出産していたら、もしかしたらもうちょっと余裕がなかったかもしれない。いまは子育てに全力投球できているので余計にそう思います。

撮影＝細田忠／文藝春秋

〈「収録中にしゃべれないぐらいの痛み」20代で子宮内膜症→妊活でなかなか授からず…母になった南明奈（36）が語る、夫・濱口優に救われた“ひと言”〉へ続く

（西澤 千央）