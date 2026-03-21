【義母の迷惑行動】アポなし訪問、勝手に旅行予約して同室…「せっかくだし一緒に寝たい」発言に夫が苦言！義母ショック【作者に訊く】
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2024年11月にmamagirlにて「義家族あるある」が公開されて、ネットを中心に注目を集めている。本作はSNSで義母とホテルの同室で我慢している嫁も結構いたので、その話を参考に制作したという。今回はプロットを担当したmamagirl編集部・梅田さんと作画担当のタバタユミ( @yumint_Illust)さんに、本作のような義母がいたらどう思うかなどについてもインタビューした。
結婚してからというもの、義母のアクティブすぎる性格に振り回され続けてきた嫁。ある日、「皆で旅行へ行きましょう。次の休み、旅館の予約2部屋取っといたから」と突然の電話が入る。驚きつつも、予定を変更し、旅館へ向かうことになった。
ところが到着すると、スタッフから「4名様1部屋でお取りしております」と告げられる。聞き間違いかと思い、義母に確認すると「せっかくだしヒロキとコウタと一緒に寝たいなーと思って、1部屋に変更しちゃった」とあっけらかん。すると旦那がやってきて、「お袋と同じ部屋とか、俺が嫌なんだけど」と本音をこぼし、「昔からだけど、お袋って自己中すぎる！」と言い放った。
思わぬ一言に、義母はショックで立ち直れない様子。旦那はもう1部屋を追加し、その夜は家族3人で過ごした。翌日も落ち込んでいた義母だったが、孫に話しかけられて元気になっていく。その姿を見た嫁は「今後は適度な距離感で付き合えますように」と願うのだった…。
作中の義母について梅田さんは、「同室がいいかどうかは義母との関係性によって変わると思うので家庭によりけりですが、勝手に予約する点はやめてほしいなと思います」と語った。また、タバタさんは部屋を変更されたシーンについて「自分に置き換えたらとても気が休まらなさそうでガッカリしそうでした。そんな衝撃を表現した一コマにできたかなと思います」と振り返る。
家族だからこそ難しい距離感。近すぎても遠すぎても大変なこの関係。本作「義家族あるある」を読んで、あなたはどう感じるだろうか。
取材協力：mamagirl編集部・梅田/タバタユミ(@yumint_Illust)
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