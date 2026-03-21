【大阪】超大型犬も大歓迎！ フォトスタジオStudio Root/Bで、全犬種同伴OKの動物さん専用プランを強化

こんにちは！ おでかけわんこ部です。

大阪・高槻市のフォトスタジオ「Studio Root/B（ルートビー）」は、2026年2月より撮影プランおよび料金体系を大幅にリニューアル。従来スタジオでは難しかった「大型犬・中型犬」の同伴撮影を正式に強化しました。

サイズや犬種を問わず、家族全員が撮影を楽しめる空間ということで、詳しくご紹介します。

Studio Root/Bの動物さん専用プランの魅力出典：プレスリリース

「小型犬のみOK」そんなフォトスタジオ、意外と多いですよね。

「うちの子（大型犬）と一緒に、記念写真を残したい」

そんな声に応えて、Studio Root/Bでは、「全犬種OK」のスタジオとしてプランを刷新！ チワワからグレート・ピレニーズのような超大型犬まで、さらに猫やエキゾチックアニマルなどにも対応。体の大きさや種類に関わらず同伴可能です◎

プロ仕様の「白ホリゾント」でのノーリード撮影

出典：プレスリリース

商用撮影にも使われる本格的な広々とした白ホリゾント（背景の境目がない撮影スペース）での、ノーリード撮影が叶います。壁と床の境目がない真っ白な空間は、わんこの動きや毛並みをぐっと引き立たせ、美しい姿を残すことができます。

出典：プレスリリース

しっかりしたスタジオだから、超大型犬が思いきり走っても安心◎ これまで難しかった動きのある一枚も、しっかり残せます！

完全貸切で叶うプライベート空間

出典：プレスリリース

撮影は、1枠1組限定の完全貸切制です。ほかのわんこやお客さんと鉢合わせることがないので、怖がりな子や、他のわんこに興奮してしまう子でも、リラックスして撮影できます♪

貸切だからこそ、パピーからシニア犬まで、安心したいつもの笑顔を残せそうですね。

家族写真や、誕生日や記念日の撮影はもちろん、YouTubeのサムネイル撮影やペットアパレルのモデル撮影など、クリエイター活動にも対応しています。

コンシェルジュとフォトグラファー2名体制による安心サポート

出典：プレスリリース

撮影は、事前のヒアリングから当日のアテンドまで、コンシェルジュとフォトグラファーの2名体制でしっかりサポートしてくれます。

当日は、愛犬がスタジオに慣れる時間を十分に確保し、それぞれのペースに合わせて大切に撮影。飼い主さんの「愛おしい」気持ちに寄り添った、うちの子らしい一枚を引き出してくれます。

日常の姿に、スタジオならではの特別感をプラス。任せきりの撮影ではなく、一緒に最高の瞬間をつくっていかれるのはうれしいですね◎

動物さん専用料金プランの内容を紹介出典：プレスリリース

Root/Bのクオリティを気軽に体験できる、33,000円（税込36,300円）のプランから用意されています。犬種・動物種による制限や追加料金もありません◎

出典：プレスリリース

プラン内容には、撮影だけでなく、大画面での鑑賞会やメイキング動画のプレゼントも含まれています。まさに、スタジオでの滞在時間そのものがエンターテイメント！ 特別な思い出に残る撮影タイムになりそうですね♪

施設情報



＜DATA＞「Studio Root/B」

【住所】大阪府高槻市高槻町9-17 第3吉廣ビル 2階

【アクセス】JR高槻駅・阪急高槻市駅より徒歩4分

【駐車場】なし

【営業時間】9:00～19:00（完全予約制）

【公式HP】 https://studio-rootb.com

まとめ

サイズや犬種を問わず、愛犬と一緒に、安心して特別な一枚を残せる「Studio Root/B」。うちの子との愛しい日常と特別な時間が重なりあい、撮影時間そのものが大切な思い出になる、そんな新しいフォトスタジオのかたちに注目です。

https://www.studio-rootb.com/