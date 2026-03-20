YouTuberのふくれなさんは3月20日、自身のXを更新。夫・がーどまんとのツーショットを披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：ふくれなさん公式Xより）

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YouTuberのふくれなさんは3月20日、自身のX（旧Twitter）を更新。夫・がーどまんとのツーショットを披露しました。

【写真】ふくれな、夫・がーどまんとの夫婦ショット！

「何があっても隣にいます」

ふくれなさんは「何があっても隣にいます」とつづり、夫でYouTuberのがーどまんさんとの夫婦ショットを投稿。黒いニット帽をかぶったがーどまんさんにピースポーズのふくれなさんが寄り添っています。

この投稿にコメントでは「ずっと隣にいてあげてね」「ほんとに心に沁みる… ずっとお幸せにね」「この2人の愛は本物だね」「甘すぎて悶絶www 尊いすぎる〜！！」「今は隣で守ってあげて欲しい!」「ガードマンええ嫁さんやで」「優しさが沁みる…」「マジで羨ましいカップルじゃん…」などの声が寄せられています。

「チャンネルがーどまんを解散することになりました」

ふくれなさんの夫・がーどまんさんは、17日に自身のXで「メンバーが僕以外辞めました」と投稿し、自身がリーダーを務めるYouTubeチャンネル「チャンネルがーどまん」を18日に更新。がーどまんさんがメンバーやスタッフらと激しく口論する様子を撮影した監視カメラの映像を公開し、「チャンネルがーどまんを解散することになりました」と発表しています。(文:福島 ゆき)