「何があっても隣にいます」ふくれな、夫・がーどまんとの夫婦ショット！ 「ええ嫁さんやで」「沁みる…」
YouTuberのふくれなさんは3月20日、自身のX（旧Twitter）を更新。夫・がーどまんとのツーショットを披露しました。
【写真】ふくれな、夫・がーどまんとの夫婦ショット！
この投稿にコメントでは「ずっと隣にいてあげてね」「ほんとに心に沁みる… ずっとお幸せにね」「この2人の愛は本物だね」「甘すぎて悶絶www 尊いすぎる〜！！」「今は隣で守ってあげて欲しい!」「ガードマンええ嫁さんやで」「優しさが沁みる…」「マジで羨ましいカップルじゃん…」などの声が寄せられています。
【写真】ふくれな、夫・がーどまんとの夫婦ショット！
「何があっても隣にいます」ふくれなさんは「何があっても隣にいます」とつづり、夫でYouTuberのがーどまんさんとの夫婦ショットを投稿。黒いニット帽をかぶったがーどまんさんにピースポーズのふくれなさんが寄り添っています。
この投稿にコメントでは「ずっと隣にいてあげてね」「ほんとに心に沁みる… ずっとお幸せにね」「この2人の愛は本物だね」「甘すぎて悶絶www 尊いすぎる〜！！」「今は隣で守ってあげて欲しい!」「ガードマンええ嫁さんやで」「優しさが沁みる…」「マジで羨ましいカップルじゃん…」などの声が寄せられています。