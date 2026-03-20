BTS、新曲「SWIM」MV公開！ポルトガル・リスボンの広大な海を背景に、実際の大型船舶と精巧なセットを行き来しながら撮影

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BTSが、5thアルバム『ARIRANG』のタイトル曲「SWIM」のMVが公開された。

■「ストーリー性のある映像なので、映画を観るような感覚で没入してほしい」（BTS）

「SWIM」MVは、ポルトガル・リスボンの広大な海を背景に、実際の大型船舶と精巧なセットを行き来しながら撮影され、圧倒的なスケールと映像美を誇る。

MVは、果てしない海を航海する巨大な船の姿から始まる。映像の中では、ある女性が葛藤し、挫折しながら困難な時間を過ごしている。その時、BTSは舵を握り、錨を上げ、進むべき道を見守るなど、船を導く存在として登場する。7人のメンバーはそれぞれのやり方で彼女のそばに寄り添い、見守りながら、静かにエールを送る。やがて女性は、束縛の象徴であったネックレスを断ち切り、晴れやかな笑顔を浮かべる。新たな旅立ちを前にした期待と緊張、そして挑戦の瞬間を、感覚的な映像で表現している。

今作には、ハリウッド女優のLili Reinhartが出演し、繊細な感情表現でドラマへの没入感を高めた。また、世界的な監督であるTanu Muinoがメガホンを取り、一編の映画のような演出を完成させた。

メンバーたちはBIGHIT MUSICを通じ、「少し大人っぽくなったBTSを見ることができる」と見どころを伝えた。また、「ストーリー性のある映像なので、映画を観るような感覚で没入してほしい」とコメントした。撮影中の天候に関するエピソードも披露し、「あいにく、撮影中に天気の良い日は一日もなかった。雨に打たれながら撮ったシーンがあるのだが、むしろ美しく仕上がっていて嬉しかった記憶がある」と明かした。

5thアルバム『ARIRANG』は、BTSのアイデンティティと、多くの人々が共感できる普遍的な感情を込めた作品。タイトル曲「SWIM」はオルタナティブポップジャンルの楽曲で、人生の荒波の中でも止まることなく前進し続ける姿勢を歌っている。自分自身のペースで淡々と泳ぎ進むという意志を「人生への愛」として描き出している。

なお、BTSは3月21日20時、ソウルの光化門広場一帯で『BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG』を開催。タイトル曲を含む新曲のパフォーマンスを披露する予定だ。

続いて23日（以下、現地時間）には、グローバルオーディオ・音源ストリーミングプラットフォームSpotifyと協業し、米ニューヨークで『Spotify X BTS: SWIMSIDE』イベントを開催。3月25日、26日には米NBCの人気番組『The Tonight Show Starring Jimmy Fallon』に出演する。

(P)＆(C)BIGHIT MUSIC

■リリース情報

2026.03.21 ON SALE

ALBUM『ARIRANG』

韓国発売日：3月20日

■関連リンク

BTS OFFICIAL SITE

https://bts-official.jp/

https://www.universal-music.co.jp/bts/