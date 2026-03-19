ひと工夫でボリュームUP！卵1個で作るふわふわ「スフレオムレツ」

家計を助ける！卵1個オムレツ

スーパーに行くたびにじわじわ上がっていく「卵」の価格を見て、ため息をついている人も多いのでは？そこで今回は卵1個でも作れるボリューム感満点のレシピをご紹介。卵をたくさん使うイメージのある「スフレオムレツ」を卵1個で作る方法を教えます！

卵1個でもふわふわボリューム満点

1.最初に具材を用意します。ハムは適当にカットし、チーズはスライスまたはおろしていきましょう。





2.続いて卵。白身と黄身をわけて白身を泡立てていきます。そこに砂糖を加えてさらに泡立てていきます。ツノが立つまで泡立ったら黄身を少しずつ入れていきましょう。







3.そして、焼く工程へ。一度よく熱してしばらく冷ましたフライパンに卵を入れ、蓋をして極弱火で2分。少しずつ上下左右にずらしながら7〜8分かけて火を入れていきます。







4.蓋をはずして片側にハムとチーズを散らし、半分に折ります。このときゆっくり折るのがポイント。チーズが溶けるまで2~3分蓋をして火をかけたら出来上がり！







使った卵は1個ですが、卵白を泡立てる一手間で驚きのボリュームに！ポイントはしっかり泡立てること、火は極弱火にすること、時間をかけて焼くことの3つ。

つくれぽ（作りましたフォトレポートのこと）でも評判がよく、「シュワシュワした不思議な食感で新しいタイプのオムレツでした」という声も。ゆっくり焼いているので、チーズのとろ〜り加減も絶妙！ぜひ休日の朝やブランチにお楽しみください。