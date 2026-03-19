2026年最新！大阪・京都・兵庫のお花見BBQができるスポット10選
桜が咲き誇る季節、関西でも各地でお花見シーズンが到来する。せっかくなら、美しい桜を眺めながらBBQも一緒に楽しみたいという人も多いはず。そこで今回は、ウォーカープラス・花見特集でアクセスの多い人気スポットをもとに、大阪・京都・兵庫でお花見BBQができるスポット10選をピックアップ！都心部よりアクセスしやすい場所から自然豊かなロケーションまで、2026年の春は関西で桜とグルメを同時に満喫してみよう！
【写真】その名の通り開花時期には桜で彩られる「花園中央公園」の「桜の広場」
■「花博記念公園 鶴見緑地」(大阪府大阪市)
■何種類もの桜があり、長い期間花を楽しめる
広大な園地にバラ園やアーモンドの森など、さまざまな種類の植物が植えられた広域公園。桜も2月下旬に見頃を迎える河津桜をはじめ、オカメ、陽光、ソメイヨシノと季節ごとに園内を彩る桜が変化し、長い期間にわたって花を楽しむことができる。特にソメイヨシノは、園内に植えられた約1100本の桜の過半数を占めており、「大池」の東側では桜のトンネルの下を散策できるほか、「大池」の西側・北東側や「緑地橋口」など、多くの本数がまとまって植わっている場所もあれば、数本がポツポツと点在しているような場所もあり、お気に入りの桜を見つけるのも楽しい。
また、「緑のせせらぎ」東側バーベキュー広場やバーベキュー場では、花見をしながらバーベキューが楽しめる(要予約、詳細は公式サイトなどを要確認)。
■「住之江公園」(大阪府大阪市)
■複数の種類の桜があり花が長く楽しめる
四季折々の花が植えられた花と緑のスクエアのほか、野球場、球技広場、プールなどを備え、自然との親しみに加えてスポーツも楽しめる公園。2月上旬から開花し、紅梅との競演が見られる寒緋桜や、万博協会から寄贈された大島桜と神代桜が。「大池」右岸や北側の「住吉川」沿いには、4月上旬まで楽しめるソメイヨシノもあり、長い期間にわたって桜を楽しむことができる。また、「住炭BBQ広場」では、花見をしながらバーベキューが楽しめる(有料、要予約、詳細は公式サイトなどを要確認)。
また、2026年4月5日(日)の10時〜17時には、花と緑のスクエアにおいて「ピットアウトあいどる祭り」を開催。さらに4月12日(日)12時〜16時は、花と緑のスクエアで「ミュージックガーデン」も開催される。ライブコンサートやフリーマーケットが催され、キッチンカーも出店している。
■「長野公園(奥河内さくら公園)」(大阪府河内長野市)
■光が彩る幻想的な夜桜を堪能
園内に「奥河内さくら公園」「奥河内あじさい公園」「奥河内もみじ公園」など、5つのエリアを持つ広大な「長野公園」。奥河内さくら公園エリアでは春になると約500本の桜が咲き誇り、「新河内長野八景」の1つである夜桜を楽しめる。また、設備を持参すればバーベキューも可能となっており、バーベキュー可能エリアでは山肌の桜を見ながら食事が楽しめる。予約も不要だ。
さらに、2026年3月20日(祝)〜4月12日(日)には、約500本の桜が咲き誇る「奥河内さくら公園(長野公園・長野地区)」で、夜桜ライトアップを実施予定。山肌に咲く桜のライトアップや、アプローチ階段の和傘オブジェが優しい灯りで灯され、光が彩る幻想的な風景を楽しめる。また、4月5日(日)には、「さきてらす桜まつり」を開催予定。
■「五月山緑地」(大阪府池田市)
■お花見はもちろん、展望台やバーベキューも楽しめる
大阪府池田市にある「五月山緑地」は、豊かな自然と開放感が魅力の広大な公園で、春には桜が咲き誇る人気の花見スポット。公園入口から山頂の「日の丸展望台」までソメイヨシノや山桜が咲き、ドライブウェイでは車窓からも桜を堪能できる。遊具のある公園には、ローラーコースターや迷路などがあり、ファミリーにも人気だ。
また、桜が見える緑楓台ではバーベキューも楽しめる。場所のみの提供のため、予約は不要で先着順。さらに散策路を歩けば、桜のアーチをくぐるような贅沢な体験も楽しめる。
■「住吉公園」(大阪府大阪市)
■満開の時期には花見客が大勢訪れる桜の名所
1873年開園の、日本で最も古い公園のひとつ。春になると約100本のソメイヨシノが園内をやさしく彩る。桜の多くは桜広場周辺に集まり、広々とした芝生では家族や友人同士がレジャーシートを広げて、のんびり過ごす姿が見られる。市街地にありながらも緑が豊かで、満開の時期には多くの花見客でにぎわう。
桜広場に加え、「心字池」の周りに連なる桜も必見で、水面に映る「逆さ桜」が静かな美しさを見せてくれる。花見シーズンにはバーベキューを楽しめるエリアもあり、週末は特ににぎやか(詳細は公式サイトなどを要確認)。2026年には「さくらカーニバル」の開催も予定されており、春の散策に華を添える存在となりそうだ。
■「花園中央公園」(大阪府東大阪市)
■開花時期には多くの市民の憩いの場になる
緑豊かな公園内には、野球場や多目的球技広場等のスポーツ施設のほか、プラネタリウムや科学展示室を備えた「ドリーム21」、「市民美術センター」などがあり、東大阪市の文化・スポーツ活動の拠点となっている。東側には桜の広場があり、開花時期には多くの人が訪れ、公園利用者の憩いの場となる。
桜はソメイヨシノを中心に、早咲きの河津桜、遅咲きの八重桜なども植えられており、長い期間にわたって花を楽しむことができる。また、公園内にはバーベキュー場があり、花見をしながらバーベキューが楽しめる(予約などの詳細はWebサイト「GoodBBQ」を要確認)。
■「七谷川・和らぎの道の桜」(京都府亀岡市)
■京都丹波随一の桜の名所
京都府亀岡市にある「七谷川・和らぎの道」は、桜の名所として知られる美しい散策スポット。春になると、七谷川周辺は約1500本の桜が咲き乱れる桜並木が約1キロにわたって続き、京都丹波随一の桜の名所として連日花見客が訪れる。隣接した「さくら公園」には、28種約280本の桜が植樹されている。
周辺には、「丹波七福神めぐり」の寺や「出雲大神宮」といった観光スポットもある。2026年3月28日(土)〜4月12日(日)には、「亀岡さくらウィーク」が開催され、期間中にはライトアップも行われる。さらに、4月4日(土)・5日(日)には「亀岡さくらマルシェ」が開催。「七谷川野外活動センター」では花見をしながらバーベキューも楽しめる(別途センター利用料あり、要予約、詳細は「七谷川野外活動センター」の公式サイトを要確認)。
■「三段池公園」(京都府福知山市)
■広々とした公園の中に点在する桜の数は約1000本
京都府福知山市、福知山駅の北東3キロに位置する高台に広がる「三段池公園」。江戸時代、この地を治めた福知山藩主・松平忠房によって作られた灌漑(かんがい)用の池「三段池」を中心に広がる公園の面積は55万9000平方メートル。その広大な園内には、約1000本の桜が点在している。池の周辺には約50本の桜があり、周囲3キロの散歩道を歩きながら愛でることができる。「大はらっぱ」の周辺にも、しだれ桜が立ち並び美しい花を咲かせる。バーベキューやキャンプができるエリアもある(有料、要予約)。
ほかにも公園内には、サボテンやラン、 熱帯果樹の温室がある「都市緑化植物園」もあり、温室内には川や滝、岩山などがあり、ジャングルの冒険気分も味わえる。その周辺の無料エリアには、兼六園菊桜、神代曙桜、雨情枝垂、天の川、薄墨桜といった珍しい種類の桜も花を咲かせる。
■「笠置キャンプ場(木津川畔)」(京都府笠置町)
■桜の木の下でバーベキューが楽しめる
京都府「木津川」の河川敷にあるキャンプ場。河川敷まで車で入ることができ、家族みんなで楽しめる。この一帯では木津川畔の桜が美しく、清流・木津川に桜吹雪が舞う様子は見応えがある。バーベキューと花見を一緒に楽しむことができ、木津川の清流と満開の桜を眺めながらの食事は格別。日帰り利用だけでなく、宿泊キャンプも可能なので、昼間の桜はもちろん、夕暮れ時や夜桜の美しさも堪能できる。木津川上流はカヌーやボルダリングのスポットとしても知られており、アウトドア愛好家にも人気だ。
また、笠置駅周辺は「さくら名所100選」にも選定されており、そちらも見どころだ。木津川のほとりに広がる桜並木が満開になると、川面にピンク色の花びらが映え、春の陽気に包まれた風景が広がる。川沿いに咲く桜が青空と清らかな水面に映え、まさに絶景だ。2026年3月28日(土)10時〜15時には、「笠置さくらまつり」が開催される。
■「鹿島・扇平自然公園」(兵庫県高砂市)
■約2000本の桜が咲き乱れる自然公園
標高約304メートルの「高御位山」の西側にある自然公園。豊かな自然環境の中に、“一願成就の神”として知られる「鹿嶋神社」や展望台、児童公園、ハイキングコースなどがある。春には約2000本の桜が咲き乱れ、「鹿嶋神社」の境内や参道は花見客でにぎわう。また、「市ノ池公園」内にはテントサイトやバーベキューサイトも完備。例年花見の時期には、桜を見ながらバーベキューをすることができる(バーベキュー予約不可、詳細は公式サイトなどを要確認)。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※現在の開花状況や花見イベントの開催情報は、事前に問い合わせ先までお尋ねのうえおでかけください。
■「花博記念公園 鶴見緑地」(大阪府大阪市)
■何種類もの桜があり、長い期間花を楽しめる
広大な園地にバラ園やアーモンドの森など、さまざまな種類の植物が植えられた広域公園。桜も2月下旬に見頃を迎える河津桜をはじめ、オカメ、陽光、ソメイヨシノと季節ごとに園内を彩る桜が変化し、長い期間にわたって花を楽しむことができる。特にソメイヨシノは、園内に植えられた約1100本の桜の過半数を占めており、「大池」の東側では桜のトンネルの下を散策できるほか、「大池」の西側・北東側や「緑地橋口」など、多くの本数がまとまって植わっている場所もあれば、数本がポツポツと点在しているような場所もあり、お気に入りの桜を見つけるのも楽しい。
また、「緑のせせらぎ」東側バーベキュー広場やバーベキュー場では、花見をしながらバーベキューが楽しめる(要予約、詳細は公式サイトなどを要確認)。
■「住之江公園」(大阪府大阪市)
■複数の種類の桜があり花が長く楽しめる
四季折々の花が植えられた花と緑のスクエアのほか、野球場、球技広場、プールなどを備え、自然との親しみに加えてスポーツも楽しめる公園。2月上旬から開花し、紅梅との競演が見られる寒緋桜や、万博協会から寄贈された大島桜と神代桜が。「大池」右岸や北側の「住吉川」沿いには、4月上旬まで楽しめるソメイヨシノもあり、長い期間にわたって桜を楽しむことができる。また、「住炭BBQ広場」では、花見をしながらバーベキューが楽しめる(有料、要予約、詳細は公式サイトなどを要確認)。
また、2026年4月5日(日)の10時〜17時には、花と緑のスクエアにおいて「ピットアウトあいどる祭り」を開催。さらに4月12日(日)12時〜16時は、花と緑のスクエアで「ミュージックガーデン」も開催される。ライブコンサートやフリーマーケットが催され、キッチンカーも出店している。
■「長野公園(奥河内さくら公園)」(大阪府河内長野市)
■光が彩る幻想的な夜桜を堪能
園内に「奥河内さくら公園」「奥河内あじさい公園」「奥河内もみじ公園」など、5つのエリアを持つ広大な「長野公園」。奥河内さくら公園エリアでは春になると約500本の桜が咲き誇り、「新河内長野八景」の1つである夜桜を楽しめる。また、設備を持参すればバーベキューも可能となっており、バーベキュー可能エリアでは山肌の桜を見ながら食事が楽しめる。予約も不要だ。
さらに、2026年3月20日(祝)〜4月12日(日)には、約500本の桜が咲き誇る「奥河内さくら公園(長野公園・長野地区)」で、夜桜ライトアップを実施予定。山肌に咲く桜のライトアップや、アプローチ階段の和傘オブジェが優しい灯りで灯され、光が彩る幻想的な風景を楽しめる。また、4月5日(日)には、「さきてらす桜まつり」を開催予定。
■「五月山緑地」(大阪府池田市)
■お花見はもちろん、展望台やバーベキューも楽しめる
大阪府池田市にある「五月山緑地」は、豊かな自然と開放感が魅力の広大な公園で、春には桜が咲き誇る人気の花見スポット。公園入口から山頂の「日の丸展望台」までソメイヨシノや山桜が咲き、ドライブウェイでは車窓からも桜を堪能できる。遊具のある公園には、ローラーコースターや迷路などがあり、ファミリーにも人気だ。
また、桜が見える緑楓台ではバーベキューも楽しめる。場所のみの提供のため、予約は不要で先着順。さらに散策路を歩けば、桜のアーチをくぐるような贅沢な体験も楽しめる。
■「住吉公園」(大阪府大阪市)
■満開の時期には花見客が大勢訪れる桜の名所
1873年開園の、日本で最も古い公園のひとつ。春になると約100本のソメイヨシノが園内をやさしく彩る。桜の多くは桜広場周辺に集まり、広々とした芝生では家族や友人同士がレジャーシートを広げて、のんびり過ごす姿が見られる。市街地にありながらも緑が豊かで、満開の時期には多くの花見客でにぎわう。
桜広場に加え、「心字池」の周りに連なる桜も必見で、水面に映る「逆さ桜」が静かな美しさを見せてくれる。花見シーズンにはバーベキューを楽しめるエリアもあり、週末は特ににぎやか(詳細は公式サイトなどを要確認)。2026年には「さくらカーニバル」の開催も予定されており、春の散策に華を添える存在となりそうだ。
■「花園中央公園」(大阪府東大阪市)
■開花時期には多くの市民の憩いの場になる
緑豊かな公園内には、野球場や多目的球技広場等のスポーツ施設のほか、プラネタリウムや科学展示室を備えた「ドリーム21」、「市民美術センター」などがあり、東大阪市の文化・スポーツ活動の拠点となっている。東側には桜の広場があり、開花時期には多くの人が訪れ、公園利用者の憩いの場となる。
桜はソメイヨシノを中心に、早咲きの河津桜、遅咲きの八重桜なども植えられており、長い期間にわたって花を楽しむことができる。また、公園内にはバーベキュー場があり、花見をしながらバーベキューが楽しめる(予約などの詳細はWebサイト「GoodBBQ」を要確認)。
■「七谷川・和らぎの道の桜」(京都府亀岡市)
■京都丹波随一の桜の名所
京都府亀岡市にある「七谷川・和らぎの道」は、桜の名所として知られる美しい散策スポット。春になると、七谷川周辺は約1500本の桜が咲き乱れる桜並木が約1キロにわたって続き、京都丹波随一の桜の名所として連日花見客が訪れる。隣接した「さくら公園」には、28種約280本の桜が植樹されている。
周辺には、「丹波七福神めぐり」の寺や「出雲大神宮」といった観光スポットもある。2026年3月28日(土)〜4月12日(日)には、「亀岡さくらウィーク」が開催され、期間中にはライトアップも行われる。さらに、4月4日(土)・5日(日)には「亀岡さくらマルシェ」が開催。「七谷川野外活動センター」では花見をしながらバーベキューも楽しめる(別途センター利用料あり、要予約、詳細は「七谷川野外活動センター」の公式サイトを要確認)。
■「三段池公園」(京都府福知山市)
■広々とした公園の中に点在する桜の数は約1000本
京都府福知山市、福知山駅の北東3キロに位置する高台に広がる「三段池公園」。江戸時代、この地を治めた福知山藩主・松平忠房によって作られた灌漑(かんがい)用の池「三段池」を中心に広がる公園の面積は55万9000平方メートル。その広大な園内には、約1000本の桜が点在している。池の周辺には約50本の桜があり、周囲3キロの散歩道を歩きながら愛でることができる。「大はらっぱ」の周辺にも、しだれ桜が立ち並び美しい花を咲かせる。バーベキューやキャンプができるエリアもある(有料、要予約)。
ほかにも公園内には、サボテンやラン、 熱帯果樹の温室がある「都市緑化植物園」もあり、温室内には川や滝、岩山などがあり、ジャングルの冒険気分も味わえる。その周辺の無料エリアには、兼六園菊桜、神代曙桜、雨情枝垂、天の川、薄墨桜といった珍しい種類の桜も花を咲かせる。
■「笠置キャンプ場(木津川畔)」(京都府笠置町)
■桜の木の下でバーベキューが楽しめる
京都府「木津川」の河川敷にあるキャンプ場。河川敷まで車で入ることができ、家族みんなで楽しめる。この一帯では木津川畔の桜が美しく、清流・木津川に桜吹雪が舞う様子は見応えがある。バーベキューと花見を一緒に楽しむことができ、木津川の清流と満開の桜を眺めながらの食事は格別。日帰り利用だけでなく、宿泊キャンプも可能なので、昼間の桜はもちろん、夕暮れ時や夜桜の美しさも堪能できる。木津川上流はカヌーやボルダリングのスポットとしても知られており、アウトドア愛好家にも人気だ。
また、笠置駅周辺は「さくら名所100選」にも選定されており、そちらも見どころだ。木津川のほとりに広がる桜並木が満開になると、川面にピンク色の花びらが映え、春の陽気に包まれた風景が広がる。川沿いに咲く桜が青空と清らかな水面に映え、まさに絶景だ。2026年3月28日(土)10時〜15時には、「笠置さくらまつり」が開催される。
■「鹿島・扇平自然公園」(兵庫県高砂市)
■約2000本の桜が咲き乱れる自然公園
標高約304メートルの「高御位山」の西側にある自然公園。豊かな自然環境の中に、“一願成就の神”として知られる「鹿嶋神社」や展望台、児童公園、ハイキングコースなどがある。春には約2000本の桜が咲き乱れ、「鹿嶋神社」の境内や参道は花見客でにぎわう。また、「市ノ池公園」内にはテントサイトやバーベキューサイトも完備。例年花見の時期には、桜を見ながらバーベキューをすることができる(バーベキュー予約不可、詳細は公式サイトなどを要確認)。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※現在の開花状況や花見イベントの開催情報は、事前に問い合わせ先までお尋ねのうえおでかけください。