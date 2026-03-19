6月6日、7日に富士山こどもの国にて開催されるキャンプイン音楽フェスティバル『FUJI & SUN ’26』の、第4弾ラインナップと日割りが発表された。

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今回出演が発表されたのは、田島貴男（Original Love）、藤原さくら、北村蕗。さらに、コラボレーション企画『JAZZ NOT ONLY JAZZ in FJSN』には、田島と大橋トリオがスペシャルゲストとして登場する。なお、追加ラインナップは今後も発表予定だ。

あわせて、“フェス飯”のラインナップも公開された。鎌倉発祥の麻婆豆腐店『かかん』、旅する八百屋『青果ミコト屋』、東京 世田谷の万珍酒店と静岡 牧之原の本格フレンチクレープ屋がコラボ出店する『MANGOSTEEN × FULLMOON CRAPE みっくす』、本格パエリアが人気の『Pablo』、炭火焼きスペアリブが絶品の『バーチーズ』、創作台湾料理『東京台湾』など、全国各地から人気店が出店。

さらに地元静岡からは、個性派ラーメン『ラーメンやんぐ』、手包み焼き餃子が看板メニューの『餃子スラッピー』、ご当地B級グルメ代表の富士宮やきそばを提供する『ドドソソララソ』など、今年もバラエティ豊かな自慢の“フェス飯”が集結する。

（文＝リアルサウンド編集部）