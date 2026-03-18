食べ始めたら止まらない！“ザク硬”食感！ハーゲンダッツの新作「ROCKY CRUNCHY!」

アイスのおいしさは“味”だけじゃない。思わずクセになる食感も楽しみたいーそんな人にぴったりの新作が、【Häagen-Dazs（ハーゲンダッツ）】から登場しました。ミニカップの新シリーズ「ROCKY CRUNCHY!」は、ザクッとかじれる“ザク硬”食感が特徴。食べ始めたら夢中になるインパクトのある食感と、こだわりのフレーバーが楽しめます。今回は、甘酸っぱい「ストロベリーブラックココア」と、甘じょっぱい「ソルティハニーバター」の2種類を紹介します。

驚きの“ザク硬”食感！新シリーズ「ROCKY CRUNCHY!」とは？

価格：373円（希望小売価格・税込）

今回の「ROCKY CRUNCHY!」で特にこだわったのは、トッピングのクッキーとビスケット。水分量などを何度も見直し、硬さが出る設計を追求することで、【ハーゲンダッツ】史上初の”ザク硬”食感のトッピングを作り上げました。

また、コーティングを工夫することで、トッピングがしけらず、いつでも“ザク硬”食感を楽しむことができます。

スプーンを入れた瞬間、その硬さにびっくり！ザクザクを超えた“驚顎(きょうがく)”の食感ですよ～。

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王道のストロベリー×チョコのROCKY CRUNCHY!『ストロベリーブラックココア』

【ハーゲンダッツ】の定番のおいしさ「ストロベリーアイスクリーム」をベースに、ストロベリーソースを混ぜ込み、その上に淡いピンクが可愛らしいストロベリーコーティングと、硬く焼き上げたハードブラックココアクッキーをトッピングしました。

甘酸っぱいいちごと、かみ砕く楽しさがやみつきになる“ザク硬”食感を楽しめます。

黒とピンクの色合いのコントラストもとってもキュート♡

甘じょっぱい味わいでやみつきに！ROCKY CRUNCHY!『ソルティハニーバター』

ハニーソースを混ぜ込んだバタースカッチアイスクリームに、塩ミルクコーティングを重ね、岩のようにごろっとした見た目のハードバタービスケットをトッピングしました。

甘じょっぱいハニーバターと、硬く焼き上げた大きめサイズのザクザクとしたビスケットがやみつきになるおいしさです。

ベースのアイスは、バタースカッチアイスクリームで、中にハニーソースを混ぜ込んでいます。ハニーソースは、塩味を引き立てるために、レモン果汁を加えているだとか。

ザクザクを超えた“ザク硬”食感と、ハーゲンダッツならではの濃厚な味わいが楽しめる「ROCKY CRUNCHY!」。

食感も味わいも新しいアイスクリーム体験は、一度食べたらきっとクセになるはず。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。