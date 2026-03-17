東北楽天ゴールデンイーグルスが3月13日、YouTubeチャンネルを更新。前田健太（37）の描いた絵をグッズ化することを発表した。

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「【マエケン画伯】#前田健太 選手の描いた絵がグッズ化」と題して公開されたのは、前田に球団スタッフがインタビューする4分55秒の動画。前田は同チャンネルで12月16日で公開された動画内で「絵が球団のグッズになったとかは一回もないのでちょっと夢でもある」と語っていたが、今回の動画で初めてのグッズ化が発表された。

【画像】楽天イーグルスをテーマに絵を描く前田健太（画像は東北楽天ゴールデンイーグルス YouTubeチャンネルより引用）

報告を受けた前田は「まさか球団でグッズが出るとは夢にも思っていなかったです」とコメント。スタッフから楽天イーグルスをテーマに絵を描いてほしいと告げられると「いいんですね？ 本当に。本当にやりますよ」と意気込み、球団ロゴとマスコットキャラクター3体などを独特なタッチで描き上げた。グッズは3月21日から受注を開始する。

この投稿にはYouTubeのコメント欄で「さすが画伯」「待望のグッズ化だー！！」「一発書きで迷いがないの凄いなって思う」「本当にすごい天才だと思う笑笑」「楽天はこうゆうのマジで優秀」「これ着て応援行きます！！」といったコメントが寄せられた。