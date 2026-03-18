あいのり・桃、家族旅行でハプニングもハウステンボスを満喫「ものすごい幸せ感じた…！」

人気恋愛バラエティ番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が17日に自身のアメブロを更新し、ハプニングに見舞われつつも、長崎県佐世保市にある『ハウステンボス』に家族で訪れ、最高な夜を過ごしたことを報告した。

この日、桃は宿泊先について「私が選んだホテルは、ホテルヨーロッパというホテル！！！」と報告。「インスタのリールで見た、船に乗ってチェックインが出来る！っていうのが、すごく素敵だなと思ったから」と選んだ理由を明かすも「駐車場から出る船、最終が17時半だった…！！！！これに関しては完全にリサーチ不足！！ばかばか自分！！！」と、到着が17時40分頃になり乗船できなかったことを告白した。

続けて「くーーーー、悔しい！笑」と心境を述べ「送迎バス」でホテルまで移動したことをつづった。

その後、更新したブログでは「夜のハウステンボスへ！！！！これが控えめに言って…最高でした」と報告。「2人のテンション上がりすぎててポージングが気合い入ってますね！！！！！」と楽しむ息子たちの姿を紹介しつつ「夜のお花のライトアップも素敵すぎた…」「ものすごい幸せ感じた…！」とコメントした。

さらに更新したブログでは、パーク内のレストランで食事をしたことを明かし「雰囲気が最高で、音楽も良くて、料理も美味しくて幸せ〜って思ってたら…夜のショーが始まった」と報告。最後に「花火 最高な夜でした」とつづった。