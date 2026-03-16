永瀬廉、6年ぶり共演の伊藤健太郎を相手にボケ倒す
King ＆ Princeの永瀬廉と俳優の伊藤健太郎が16日、都内で行われた映画『鬼の花嫁』（27日公開）完成披露試写会に登壇した。映画『弱虫ペダル』で共演以来、6年ぶりに共演となったものの敵対する役柄を演じたことから伊藤は「劇中でひどいことをしてるから物がとんでくるんじゃないかとドキドキしました」と戦々恐々しつつも、息ぴったりの様子をみせた。
【写真】カッコイイ…笑顔でピースする永瀬廉
本作は、あやかしと人間が共存する世界を舞台に、あやかしの頂点に立つ“鬼”と、家族から愛されずに育った人間の少女が運命的に出会い、真実の愛を育んでいくラブストーリー。永瀬は鬼龍院家の次期当主・鬼龍院玲夜（きりゅういん・れいや）役で、本格ラブストーリー映画初主演を果たす。吉川は、鬼に花嫁として見初められる平凡な女子大生・東雲柚子（しののめ・ゆず）を演じる。
劇中には2人によるバトルシーンもあり永瀬は「結構妖術のところとかいっぱい練習して（実際に妖術を）出せるようになったのでうれしかったです。そこもきれいに映像になってた」とニヤリ。伊藤が「家のガスコンロとかで（火を起こせる）」とのっかると永瀬は「そうそう、アレ、便利なんです。ウッてなったら出ますから」とさらに被せて上機嫌。
また、「うれしかったです。アクションシーンも結構話して。監督含めてみんなで話しながら細かいところまで創り混む時間は楽しかった」と振り返る伊藤が「一方的に（永瀬を）ぶんなぐってただけなんですけど」と苦笑すれば、永瀬はすかさず「あれも痛かったです」と再び悪ノリし始め、伊藤は「あれも本当にあててたんで」と応じる。永瀬は「妖術使ったから今なんもないですけど…妖術を使えるようになってよかったです」とボケ倒した。
さらに「健太郎くんがやたらセリフをカットしたがる。早く帰りたいから」と暴露する永瀬に伊藤は「ばかいってんじゃないよ」と大慌て。池田千尋監督が「的確でしたよ。説明的なセリフをぎゅっとこのくらいでいいかと」とフォローすれば永瀬は「現場でそういう話しあいをすることがあまりないから。それくらいより良く見えるように、話し合いができたのが印象的でした」とチームワークに手応えをみせていた。
共演の吉川愛、片岡凜も参加した。
【写真】カッコイイ…笑顔でピースする永瀬廉
本作は、あやかしと人間が共存する世界を舞台に、あやかしの頂点に立つ“鬼”と、家族から愛されずに育った人間の少女が運命的に出会い、真実の愛を育んでいくラブストーリー。永瀬は鬼龍院家の次期当主・鬼龍院玲夜（きりゅういん・れいや）役で、本格ラブストーリー映画初主演を果たす。吉川は、鬼に花嫁として見初められる平凡な女子大生・東雲柚子（しののめ・ゆず）を演じる。
また、「うれしかったです。アクションシーンも結構話して。監督含めてみんなで話しながら細かいところまで創り混む時間は楽しかった」と振り返る伊藤が「一方的に（永瀬を）ぶんなぐってただけなんですけど」と苦笑すれば、永瀬はすかさず「あれも痛かったです」と再び悪ノリし始め、伊藤は「あれも本当にあててたんで」と応じる。永瀬は「妖術使ったから今なんもないですけど…妖術を使えるようになってよかったです」とボケ倒した。
さらに「健太郎くんがやたらセリフをカットしたがる。早く帰りたいから」と暴露する永瀬に伊藤は「ばかいってんじゃないよ」と大慌て。池田千尋監督が「的確でしたよ。説明的なセリフをぎゅっとこのくらいでいいかと」とフォローすれば永瀬は「現場でそういう話しあいをすることがあまりないから。それくらいより良く見えるように、話し合いができたのが印象的でした」とチームワークに手応えをみせていた。
共演の吉川愛、片岡凜も参加した。