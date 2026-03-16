万博1周年記念イベント一挙発表 吹田の万博記念公園で「Festival」、夢洲で「Station」、全国6都市「Tour」など【一覧・概要】
2025年日本国際博覧会協会は、大阪・関西万博1周年メモリアルイベント『EXPO2025 Futures』の開催概要を発表した。
【画像】大阪・関西万博1周年メモリアルイベント『EXPO2025 Futures』ビジュアル
万博は、昨年4月13日に開幕した。1周年メモリアルイベントは、大阪・関西万博で生まれた多様な未来の可能性を集め、発展させ、次世代へ継承することを目的に、約半年間にわたってさまざまな取り組みを実施する。
第一弾は、大阪・吹田の万博記念公園で4月12日に『EXPO2025 Futures Festival』として開催。また、4月8日〜14日の7日間、大阪メトロ・夢洲駅地上がサテライト会場となり、『EXPO2025 Futures Station』が実施される。
第二弾は、全国キャラバンイベント『EXPO2025 Futures Tour』と題し、7月から10月にかけて全国6都市（東京、名古屋、広島、新潟、金沢、高松）を巡る予定。さらに第三弾では、閉幕から1年となる10月に『EXPO2025 Futures Summit』を企画する。
■『EXPO2025 Futures Festival』『EXPO2025 Futures Station』
大阪・関西万博を振り返り未来をともに考える特別イベント。万博のレガシーについて考えるステージプログラム、VR映像やパビリオンの展示等による万博の追体験を楽しめる。
多くの来場者を魅了した「One World, One Planet.」のドローンショーが一夜限りで復活し、再び大阪の夜空を彩る。
万博会期中のクリエイティブチームが再集結してドローンショーのプログラムを制作する。
サテライト会場となる大阪メトロ中央線 夢洲駅地上では、「夢洲駅」を未来に向かうステーションと位置づけ、新しい未来への出発をテーマにしたプログラムを展開する。
メイン会場『EXPO2025 Futures Festival』概要
プログラム 展示・体験企画、ステージプログラム、オフィシャルストア・キッチンカー、「One World, One Planet.」のドローンショーほか
開催日時：2026年4月12日（日) 午前10時〜午後8時頃（予定）
※雨天決行・荒天中止
会場 万博記念公園 もみじ川芝生広場（大阪府吹田市千里万博公園内）
※大阪・関西万博会場（夢洲）ではないので注意
参加方法：事前抽選による入場（飲食・物販など一部自由入場）
※詳細は３月下旬に発表
入場料：無料
※別途、万博記念公園への入園料が必要
※各種プログラムの詳細は、後日発表
※プログラムの内容等は変更となる可能性あり
※当日の天候によっては、ドローンショーが中止となる場合あり
サテライト会場『EXPO2025 Futures Station』概要
プログラム 記念スタンプ、メッセージボードほか
開催日時：2026年4月8日（水）〜14日（火）各日午前10時〜午後6時頃（予定）
※雨天決行・荒天中止
会場 大阪メトロ中央線 夢洲駅地上（大阪府大阪市此花区夢洲中1丁目）
※大阪・関西万博会場跡地は、工事中のため立ち入りできない。夢洲駅地上部周辺の限られたエリアのみでの実施
入場料：無料
プログラム 記念スタンプ、メッセージボード ほか
■全国キャラバンイベント『EXPO2025 Futures Tour』
大阪・関西万博に来場できなかった方々へ万博の魅力を広げ、来場された方々にも当時の感動を再度体験していただくため、全国6都市（東京、名古屋、広島、新潟、金沢、高松）を巡回する。
開催予定：2026年7月〜10月
会場：詳細は後日発表
■閉幕1周年イベント『EXPO2025 Futures Summit』
大阪・関西万博閉幕から1年となる2026年10月に、大阪・関西万博の成果を発信し、未来社会へとつなげるためのイベントを開催。
開催予定：2026年10月
会場：詳細は後日発表
【画像】大阪・関西万博1周年メモリアルイベント『EXPO2025 Futures』ビジュアル
万博は、昨年4月13日に開幕した。1周年メモリアルイベントは、大阪・関西万博で生まれた多様な未来の可能性を集め、発展させ、次世代へ継承することを目的に、約半年間にわたってさまざまな取り組みを実施する。
第一弾は、大阪・吹田の万博記念公園で4月12日に『EXPO2025 Futures Festival』として開催。また、4月8日〜14日の7日間、大阪メトロ・夢洲駅地上がサテライト会場となり、『EXPO2025 Futures Station』が実施される。
■『EXPO2025 Futures Festival』『EXPO2025 Futures Station』
大阪・関西万博を振り返り未来をともに考える特別イベント。万博のレガシーについて考えるステージプログラム、VR映像やパビリオンの展示等による万博の追体験を楽しめる。
多くの来場者を魅了した「One World, One Planet.」のドローンショーが一夜限りで復活し、再び大阪の夜空を彩る。
万博会期中のクリエイティブチームが再集結してドローンショーのプログラムを制作する。
サテライト会場となる大阪メトロ中央線 夢洲駅地上では、「夢洲駅」を未来に向かうステーションと位置づけ、新しい未来への出発をテーマにしたプログラムを展開する。
メイン会場『EXPO2025 Futures Festival』概要
プログラム 展示・体験企画、ステージプログラム、オフィシャルストア・キッチンカー、「One World, One Planet.」のドローンショーほか
開催日時：2026年4月12日（日) 午前10時〜午後8時頃（予定）
※雨天決行・荒天中止
会場 万博記念公園 もみじ川芝生広場（大阪府吹田市千里万博公園内）
※大阪・関西万博会場（夢洲）ではないので注意
参加方法：事前抽選による入場（飲食・物販など一部自由入場）
※詳細は３月下旬に発表
入場料：無料
※別途、万博記念公園への入園料が必要
※各種プログラムの詳細は、後日発表
※プログラムの内容等は変更となる可能性あり
※当日の天候によっては、ドローンショーが中止となる場合あり
サテライト会場『EXPO2025 Futures Station』概要
プログラム 記念スタンプ、メッセージボードほか
開催日時：2026年4月8日（水）〜14日（火）各日午前10時〜午後6時頃（予定）
※雨天決行・荒天中止
会場 大阪メトロ中央線 夢洲駅地上（大阪府大阪市此花区夢洲中1丁目）
※大阪・関西万博会場跡地は、工事中のため立ち入りできない。夢洲駅地上部周辺の限られたエリアのみでの実施
入場料：無料
プログラム 記念スタンプ、メッセージボード ほか
■全国キャラバンイベント『EXPO2025 Futures Tour』
大阪・関西万博に来場できなかった方々へ万博の魅力を広げ、来場された方々にも当時の感動を再度体験していただくため、全国6都市（東京、名古屋、広島、新潟、金沢、高松）を巡回する。
開催予定：2026年7月〜10月
会場：詳細は後日発表
■閉幕1周年イベント『EXPO2025 Futures Summit』
大阪・関西万博閉幕から1年となる2026年10月に、大阪・関西万博の成果を発信し、未来社会へとつなげるためのイベントを開催。
開催予定：2026年10月
会場：詳細は後日発表