杉浦太陽＆辻希美が長女・希空（のあ）にキス 親子プリクラが話題「美形家族」「愛が溢れてる」
【モデルプレス＝2026/03/16】タレントの杉浦太陽と辻希美の長女・希空（のあ）が3月15日、自身のInstagramを更新。親子3人でのプリクラを公開した。
【写真】18歳辻ちゃん長女「愛が溢れてる」両親からキスされる親子プリクラ
3月14日に開催された「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING／SUMMER」で、杉浦と辻との親子初共演を果たした希空。「とっても楽しくて一生忘れない思い出になりました。笑」「ちょうど1年前、初めてTGCのステージに立たせて頂き、1年越しに同じ会場で3人でステージに立てたことが本当に幸せです」と心境をつづり、衣装姿の親子3ショットや杉浦と辻が希空の頬にキスをする仲睦まじいプリクラを披露している。
辻も同日更新した自身の公式ブログで「はぁ〜昨日は本当に幸せな時間だったな」と振り返り「3人でプリクラも撮りました」と報告し、希空が公開していた親子プリクラの全景を投稿している。
この投稿は「本当に仲良し家族で憧れる」「美形家族」「素敵な親子関係」「愛が溢れてる」「最高に可愛い」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】18歳辻ちゃん長女「愛が溢れてる」両親からキスされる親子プリクラ
◆希空、杉浦太陽と辻希美との親子プリクラ披露
3月14日に開催された「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING／SUMMER」で、杉浦と辻との親子初共演を果たした希空。「とっても楽しくて一生忘れない思い出になりました。笑」「ちょうど1年前、初めてTGCのステージに立たせて頂き、1年越しに同じ会場で3人でステージに立てたことが本当に幸せです」と心境をつづり、衣装姿の親子3ショットや杉浦と辻が希空の頬にキスをする仲睦まじいプリクラを披露している。
◆希空の投稿に「愛が溢れてる」と反響
この投稿は「本当に仲良し家族で憧れる」「美形家族」「素敵な親子関係」「愛が溢れてる」「最高に可愛い」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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