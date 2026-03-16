元日向坂46メンバー「週6休み」「家賃が払えなくなる寸前で…」リアルな収入事情に驚きの声相次ぐ
【モデルプレス＝2026/03/16】元日向坂46の富田鈴花が、2026年3月16日放送のフジテレビ系「千鳥の鬼レンチャン」（19時〜）に出演。卒業後のリアルな収入事情を語った。
【写真】24歳元日向坂46「かっこよすぎ」愛車との2ショット
2025年6月27日に行われた卒業セレモニーをもって日向坂46を卒業した富田。2年前の放送で女性アイドル初の“鬼レンチャン”を達成し、今回の放送では、“鬼ハードモード”に挑んだ。卒業後は、「ミュージカル俳優として頑張っていきたいと思っていて、失敗したらネガティブなイメージしかつかないと思うので、私が共女性初の“鬼ハードモード”をとります！」と意気込んでいた。
卒業後の仕事について質問されると「今は週6休み」「本当に家賃が払えなくなる寸前で…ヤバいので節約してます」とアイドル時代の4分の1だというリアルな収入事情を告白。そして「心底（賞金の）200万円欲しい」と意気込みも明かしていた。
この放送を受け、視聴者からは「リアルすぎる」「びっくりした」「報われて欲しい」「これからも応援してます！」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
情報：フジテレビ
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◆富田鈴花、リアルな収入事情告白
2025年6月27日に行われた卒業セレモニーをもって日向坂46を卒業した富田。2年前の放送で女性アイドル初の“鬼レンチャン”を達成し、今回の放送では、“鬼ハードモード”に挑んだ。卒業後は、「ミュージカル俳優として頑張っていきたいと思っていて、失敗したらネガティブなイメージしかつかないと思うので、私が共女性初の“鬼ハードモード”をとります！」と意気込んでいた。
◆富田鈴花のエピソードに驚きの声
この放送を受け、視聴者からは「リアルすぎる」「びっくりした」「報われて欲しい」「これからも応援してます！」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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