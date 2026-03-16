赤信号でカーナビ代わりのスマホを操作していたら1万8000円の反則金… 違反にならずにスマホをナビとして使う方法はありますか？

赤信号で止まっていても、スマホ操作が問題になる場面はある

道路交通法では、車を走らせている間にスマホで通話したり、画面をじっと見たりすることは禁止されています。ただし、車が完全に停止しているときは、この規定の対象外です。つまり、赤信号で完全に停止している間の操作は、直ちに違反とは言い切れません。

しかし、ここで安心し切るのは早いでしょう。信号が青に変わって車が動き始めたあとも画面を見続ければ、当然ながら違反につながります。

また、停止中に操作しているうちに周囲への注意が弱くなると、発進の遅れや歩行者の見落としを招きやすくなります。警察庁や政府広報も、運転中のスマホやカーナビの注視は重大事故につながるとして強く注意しています。

普通車の「ながらスマホ」は反則金1万8000円、違反点数3点が基本ですが、それで終わるとはかぎりません。スマホの使用が原因で事故を起こすなど、交通の危険を生じさせた場合は、違反点数6点となり、免許停止処分の対象になります。

反則金の金額や違反点数ばかりが注目されますが、本当に重いのは安全確認がおろそかになる点です。違反を避けるだけでなく、事故を防ぐという視点で使い方を見直すことが大切です。



スマホをナビ代わりに使うなら、走行前の設定が重要

スマホをナビとして使う場合で、もっとも大切なのは運転前の準備です。目的地の入力や経路の確認、音声案内の開始は必ず出発前に済ませておきましょう。走行中に目的地を入れ直したり、別ルートを探したりすると、画面を見る時間が長くなり、違反と事故の両方のリスクが高まります。

次に意識したいのが、見る使い方ではなく、聞く使い方に変えることです。音声案内を中心に使えば、画面を見る必要を大きく減らせるでしょう。特に交差点や分岐点が多い道では、音声案内を頼れる設定にしておくと安心です。

また、通知が頻繁に出る状態も避けたほうがよいでしょう。着信やメッセージが表示されるたびに視線が向きやすくなるため、運転前に通知を切る、あるいは運転モードにしておくと落ち着いて走れます。警察庁でも、運転前に電源を切る、ドライブモードに設定するなどの対策を案内しています。



違反を避けながらスマホをナビとして使うには？

違反にならずにスマホをナビとして使いたいなら、基本は「手で持たない」「走行中に操作しない」「長く見ない」の3つです。特に重要なのは、操作が必要になったら、その場で済ませず、安全な場所に車を止めてから行うことです。

道を間違えたときや渋滞で迂回したいときは、スマホを触りたくなりがちですが、その瞬間こそ危険です。目的地を再設定したいときは、コンビニの駐車場やパーキングエリアなど、交通の流れから外れた安全な場所に止めてから操作しましょう。そのひと手間で、反則金も事故も避けやすくなります。

さらに、スマホをナビ専用機のように使う意識も有効です。運転中は地図以外のアプリを開かない、通知は表示させない、着信に出ないと決めておけば、余計な操作を減らせます。便利さを保ちながら安全性を高めるには、スマホを多機能な端末としてではなく、案内専用の道具として使うことがポイントです。



スマホナビは「操作しない使い方」を徹底して安心につなげよう

スマホをナビ代わりに使うこと自体が、直ちに違反になるわけではありません。しかし、走行中に手に持って操作したり、画面を見続けたりすれば、普通車では反則金1万8000円に加えて違反点数3点がつきます。さらに、スマホの使用が原因で事故を起こすなど、交通の危険を生じさせた場合は、免許停止処分の対象になるおそれもあります。

大切なのは、運転前に設定を終え、走行中は音声案内を中心に使い、変更が必要なら安全な場所に止まってから操作することです。この基本を守れば、スマホナビは十分に便利な案内手段として活用できます。反則金や免許停止のリスクを避けるためにも、スマホナビは走行中に操作せず、安全な使い方を徹底しましょう。



出典

警察庁 やめよう！ 運転中のスマートフォン・携帯電話等使用

内閣府大臣官房政府広報室 政府広報オンライン やめよう！ 運転中の「ながらスマホ」違反すると一発免停も！

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー