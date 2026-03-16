杉本有美、“36歳ラストグラビア”の衝撃 あふれ出る色気×圧巻プロポーション
戦隊シリーズ『炎神戦隊ゴーオンジャー』で注目を集め、現在は俳優として舞台やドラマで活躍する杉本有美（36）が、16日発売の『週刊プレイボーイ』13＆14号（集英社）のグラビアに登場した。
【写真】珍しい？あざとい表情をみせた杉本有美
小学6年生からモデルとして活動し、高校2年生で「三愛水着イメージガール」に選出され、それを機にグラビアの活動を開始。スーパー戦隊シリーズ『炎神戦隊ゴーオンジャー』（テレビ朝日）の出演から、女優として本格的に活動し、NHK朝ドラ『ゲゲゲの女房』や大河ドラマ『江〜姫たちの戦国〜』などにも出演。現在、舞台やドラマなどで活躍中の杉本。
自身のSNSで、今回が約1年ぶりの撮り下ろしであり、“36歳ラストグラビア”であることを明かした杉本。あふれでる大人の色気をまとった抜群のスタイルを披露している。
同号の表紙＆巻頭グラビア＆DVDには宮部のぞみ、そのほか虹咲カリナ、宇咲、高橋かの、和地つかさ、神南りな、菊池桃子が登場する。
【写真】珍しい？あざとい表情をみせた杉本有美
小学6年生からモデルとして活動し、高校2年生で「三愛水着イメージガール」に選出され、それを機にグラビアの活動を開始。スーパー戦隊シリーズ『炎神戦隊ゴーオンジャー』（テレビ朝日）の出演から、女優として本格的に活動し、NHK朝ドラ『ゲゲゲの女房』や大河ドラマ『江〜姫たちの戦国〜』などにも出演。現在、舞台やドラマなどで活躍中の杉本。
自身のSNSで、今回が約1年ぶりの撮り下ろしであり、“36歳ラストグラビア”であることを明かした杉本。あふれでる大人の色気をまとった抜群のスタイルを披露している。
同号の表紙＆巻頭グラビア＆DVDには宮部のぞみ、そのほか虹咲カリナ、宇咲、高橋かの、和地つかさ、神南りな、菊池桃子が登場する。