東京都内でゆっくり3時間以上の昼飲みができるレストラン5選。ガーデンテラス、掘りごたつダイニングまで編集部がおすすめ
◆東京都内でゆっくり3時間以上の昼飲みができるレストラン5選。ガーデンテラス、掘りごたつダイニングまで編集部がおすすめ
画像／蒸し屋清郎渋谷
昼から時間を気にせず、飲み会を楽しめたら最高に幸せ…。そこで、昼飲み×3時間以上の飲み放題を楽しめる、東京のレストランを厳選してご紹介。
名物の蒸籠蒸しを掘りごたつで味わえるダイニング、南仏気分に浸れる開放的なガーデンテラス、野菜料理をたっぷりいただけるヘルシーなカフェなど、編集部のおすすめはこちら！ おいしい料理とお酒、素敵な空間で、仲のいい友達や同僚と飲み会を満喫してみては？
【蒸し屋清郎 渋谷】目の前で蒸しあげる臨場感も。お酒とともに、名物の蒸篭蒸しを堪能
渋谷駅から徒歩6分。神南の公園通り沿いに位置する、せいろ蒸し専門ダイニング「蒸し屋清郎 渋谷」。個室・半個室の掘りごたつ、ソファタイプのオープンテーブル席と、さまざまなシーンに活用できる多彩なシートがそろう。和の情緒を感じられる空間が広がり、くつろぎながら昼飲みを満喫できそう。
名物はなんといっても、特注の檜せいろで丁寧に蒸し上げる「国産豚の蒸篭蒸し」。飲み放題付きのコースでは、こちらもいただけるのでおすすめ。目の前で調理していくので、臨場感を味わえるのも魅力。そのほか、「あんかけ出汁巻き玉子」や「豆腐と茄子の揚げ出し」などが登場。シメの「蒸籠蒸しうどん」もお楽しみに。ドリンクは、50種以上の豊富なラインナップ。マルエフや、梅酒、ワインなどのお酒とともに、絶品の和食を堪能して。
名物国産豚の蒸籠蒸し×おばんざい3種盛合せコース
店舗名：蒸し屋清郎 渋谷
住所：東京都渋谷区神南1-20-16 高山ランドビルB2F
料金：4,500円（税・サ込）
メニュー
【前菜】おばんざい小皿3種盛合せ
【刺身】胡麻ぶり
【温菜】あんかけ出汁巻き玉子
【揚物】豆腐と茄子の揚げ出し
【囲物】国産豚の蒸篭蒸し しょっつる魚介出汁
【〆】蒸籠蒸しうどん
飲み放題メニュー
ビール（マルエフ、ドライゼロ）、ウィスキー（ハイボール、ジンジャーハイボール、コーラハイボール）、サワー（烏龍ハイ、緑茶ハイ、レモンサワー、グレープフルーツサワー、白桃おろしサワー、巨峰サワー、はちみつれもんサワー）、カクテル各種、梅酒（紀州産直梅酒、おばあちゃんが作ったおいしい梅酒）、ワイン（グラスワイン赤・白、デキャンタ赤・白）、日本酒（白雪）焼酎（白水、芋盛り）、ソフトドリンク
【Mr.Gentleman Neo Japan Dining 西武新宿店】コスパ抜群！和洋ミックスの絶品コース
昼飲みをするなら、リーズナブルに楽しみたいのが本音。そこで、おすすめしたいのが、西武新宿駅から徒歩すぐの「Mr.Gentleman Neo Japan Dining 西武新宿店」。和と洋をミックスさせた創作料理が自慢のダイニングで、アンティークな雰囲気の空間も魅力的。カジュアルでいながら清潔感もあり、昼からの飲み会＆食事会にぴったり。
3時間の飲み放題が付いたコースは、なんと3000円台というコスパのよさ。「鴨生ハムとかつおだしで漬け込んだピクルス」「痛風ポテトサラダ」「チキン南蛮 自家製タルタルソース」など、ついお酒が進むラインナップ。スパークリングワインをはじめ、生ビール、ミチョサワーなど、ドリンクが充実しているのも嬉しい。平日限定のプランだから、有給を使って昼飲みしてもいいかも！
平日ランチ女子会コース
店舗名：Mr.Gentleman Neo Japan Dining 西武新宿店
住所：東京都新宿区歌舞伎町1-26-6 灯ビル7F
料金：3,480円（税・サ込）
メニュー
・鴨生ハムとかつおだしで漬け込んだピクルス
・痛風ポテトサラダ
・だし巻き玉子 蟹と九条ネギの和風餡
・チキン南蛮 自家製タルタルソース
・近海1本釣り本枯節のおかかおにぎり
・アイスクリーム
飲み放題メニュー
ワイン（スパークリング、赤・白ワイン、カペル）、ハイボール、ジンジャーハイボール、コークハイボール、サントリー生ビール、サン生、シャンディガフ、いつものレモンサワー、スモーキーレモンサワー、オホーツク流氷レモンサワー、エキゾチックレモンサワー、ハニーレモンサワー、ハイビスカスレモンサワー、極上焼酎茶割 静岡県産抹茶ハイ、極上焼酎茶割 白桃ジャスミンハイ、極上焼酎茶割 苺アールグレイハイ、極上焼酎香ばしコーン茶ハイ、極上焼酎 和香るサングリアジャスミンハイ、JJ（茉莉花焼酎＆ジャスミンティー）、JR（茉莉花焼酎＆緑茶）、JM（茉莉花焼酎＆濃抹茶）、JS（茉莉花焼酎＆ソーダ）、プレミアムパインサワー、プレミアムマンゴーサワー、プレミアムストロベリーサワー、プレミアムキウイサワー、プレミアムモモサワー、美酢 ミチョサワー ざくろ、焼酎（29、NANAKUBO Blue、CHILL GREEN spicy&citru）、ソフトドリンク
【SalaSpa】ボタニカルな空間も素敵。日本初サラダパスタ専門店で、ヘルシーな昼飲みを
野菜好きの昼飲みにぴったりのレストランも。それが、芝公園駅から徒歩3分に位置する「SalaSpa（サラスパ）」。日本初のサラダパスタ専門店で、「和の食材で輪を作ろう」をコンセプトに展開している。グリーンやウッド調のインテリアを飾り、ボタニカルな雰囲気の店内に。ナチュラルな空間が心地よく、のんびりくつろげる飲み会がかないそう。
お店自慢の野菜料理もお酒も堪能したいなら、3時間の飲み放題が付いた「ヘルシープラン」を選んでみて。太田市場直送の国産野菜で仕立てる前菜8種盛り合わせに始まり、「アボカドとお魚のカルパッチョ」「彩り野菜のステーキ」と野菜尽くし。さらに、自家製ドレッシングで味わう「選べるサラダパスタ」も登場。アルコールだけでなく、オリジナルのノンアルドリンクも豊富なので、お酒が苦手な人も誘いやすいのが嬉しい。
ヘルシープラン
店舗名：SalaSpa
住所：東京都港区芝2-16-10 芝パークアベニュー1F
料金：6,800円（税・サ込）
メニュー
・SalaSpaからのおもてなし ~"名物"8種類の前菜盛り合わせ~
・アボカドとお魚のカルパッチョ
・素材の味を堪能 彩り野菜のステーキ
・日本初サラダパスタ専門店が送る 数種類から選べるサラダパスタ
・カスタードプリン-季節のフルーツを添えて-
飲み放題メニュー
生ビール（サントリー ザ・プレミアム・モルツ 香るエール）、赤・白ワイン、スパークリングワイン、ランブルスコ、ワインカクテル（サングリア、ミモザ・キールロワイヤル）、ブラックニッカ ハイボール、レモンサワー、ジャスミンハイ、ウーロンハイ、玉露ハイ、紅茶ハイ、梅酒ソーダ、カシスオレンジ、カシスウーロン、カシスソーダ、ジンソーダ、ノンアルコールスパークリングワイン、ノンアルコールサングリア、SalaSpa オリジナルドリンク（レモネード、ラズベリーレモネード、パッションフルーツレモネード、ジャスミンレモネード、エルダフラワーレモネード、ブルーレモネード）、ソフトドリンク
【347CAFE＆LOUNGE】プールサイドを眺めながら。南仏リゾート気分に満たされる昼飲み
リゾート気分を味わう昼飲みも最高。渋谷駅徒歩5分、複合型商業施設cocoti SHIBUYA内に位置する「347 CAFE ＆ LOUNGE」は、ガーデンテラスを完備するカフェレストラン。南仏を思わせるおしゃれな空間が広がり、なんと開放的なプールまで。そんな景色を眺めながらの飲み会は、思い出に残る特別なひとときに。
時間を気にせずゆったり過ごすなら、3時間の飲み放題が付いた「Saison Course」がおすすめ。前菜盛り合わせ、肉か魚か選べるメイン、パスタ、ドルチェなど、華やかなビジュアルの料理にも心が弾むはず。ドリンクは、スパークリングワインをはじめ、生ビール、カクテル、ノンアルカクテルなど、多彩なラインナップ。爽やかな景色を眺めながら、まったり昼飲みを楽しんでみては？
Saison Course
店舗名：347 CAFE ＆ LOUNGE
住所：東京都渋谷区渋谷1-23-16 cocoti3F
料金：6,000円（税・サ込）
メニュー
＜ある日の一例＞
【前菜】3種盛り合わせ
・パテドカンパーニュ
・春キャベツと小エビのマリネ
・ポークリエット など
【スープ】季節食材のスープ
【メイン】豚肩ロースのグリル ナッツと蕗の薹、柑橘のバルサミコソース
【パスタ】桜エビと山東菜のペンネ
【ドルチェ】イチゴのミルクレープ
※メニューは仕入状況等により予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください
飲み放題ドリンクメニュー
スパークリングワイン、生ビール、グラスワイン、ハイボール、カクテル約40種、ノンアルカクテル数種、ソフトドリンク
【DON CONA CONERY五反田】五反田の景色を一望する空間で、名物のピッツァに舌鼓
五反田駅直結＆東急スクエア内に位置し、みんなと集まりやすい「DON CONA CONERY 五反田」。本格ナポリピッツァと生パスタが自慢のカジュアルなイタリアンレストランで、古煉瓦の柱やチーズのディスプレイが、イタリアの街並みを想起させる。メインホールからは五反田の景色を一望し、外を眺めながら昼飲みを楽しむのもよさそう。
曜日限定の3時間飲み放題付きコースでは、「本日のカルパッチョサラダ」「魚介のフリットミスト」「豚肩ロースのサルティンポッカ」など大充実。そして、名物の窯焼きナポリピッツァ（または生パスタ）をいただけるのも魅力的。イタリア産の粉を使い低温発酵させ、ピザ窯で焼き上げるピッツァは、カリッ＆ふっくらもちもち食感。お酒との相性もよく、幸せな昼飲みがかなうはず。
Dinner Prifix
店舗名：DON CONA CONERY五反田
住所：東京都品川区東五反田2-1-2 五反田東急スクエア8F
料金：6,000円（税・サ込）
メニュー
【Amuse】野菜のポタージュ
【Antipasto】本日のカルパッチョサラダ 〜ビネグレットソース〜
【Fritto】魚介のフリットミスト 〜カラマリ・きびなご・エビ〜
【Small Plates】ムール貝の白ワイン蒸し
【Pizza or Pasta】窯で焼き上げる本格ナポリピッツアor生パスタ
【Secondo】豚肩ロースのサルティンポッカ 〜マスタードソース〜 ※+500円で国産サーロイングリル カルダモンソースに変更可
【Dolce】自家製パンナコッタ ブルーベリーソースを添えて
飲み放題ドリンクメニュー
生ビール、シャンディーガフ、レモンビア、レモンサワー、温州みかんサワー、イタリアンピーチティーサワー、アールグレイサワー、ウーロンハイ、玄米茶ハイ、ハイボール、アールグレイハイボール、完熟トマトハイボール、スパークリングワイン、グラス赤ワイン、グラス白ワイン、温州みかんジュース、イタリアンピーチティー、烏龍茶、玄米茶、レモンソーダ
画像／蒸し屋清郎渋谷
昼から時間を気にせず、飲み会を楽しめたら最高に幸せ…。そこで、昼飲み×3時間以上の飲み放題を楽しめる、東京のレストランを厳選してご紹介。
名物の蒸籠蒸しを掘りごたつで味わえるダイニング、南仏気分に浸れる開放的なガーデンテラス、野菜料理をたっぷりいただけるヘルシーなカフェなど、編集部のおすすめはこちら！ おいしい料理とお酒、素敵な空間で、仲のいい友達や同僚と飲み会を満喫してみては？
【蒸し屋清郎 渋谷】目の前で蒸しあげる臨場感も。お酒とともに、名物の蒸篭蒸しを堪能
渋谷駅から徒歩6分。神南の公園通り沿いに位置する、せいろ蒸し専門ダイニング「蒸し屋清郎 渋谷」。個室・半個室の掘りごたつ、ソファタイプのオープンテーブル席と、さまざまなシーンに活用できる多彩なシートがそろう。和の情緒を感じられる空間が広がり、くつろぎながら昼飲みを満喫できそう。
名物はなんといっても、特注の檜せいろで丁寧に蒸し上げる「国産豚の蒸篭蒸し」。飲み放題付きのコースでは、こちらもいただけるのでおすすめ。目の前で調理していくので、臨場感を味わえるのも魅力。そのほか、「あんかけ出汁巻き玉子」や「豆腐と茄子の揚げ出し」などが登場。シメの「蒸籠蒸しうどん」もお楽しみに。ドリンクは、50種以上の豊富なラインナップ。マルエフや、梅酒、ワインなどのお酒とともに、絶品の和食を堪能して。
名物国産豚の蒸籠蒸し×おばんざい3種盛合せコース
店舗名：蒸し屋清郎 渋谷
住所：東京都渋谷区神南1-20-16 高山ランドビルB2F
料金：4,500円（税・サ込）
メニュー
【前菜】おばんざい小皿3種盛合せ
【刺身】胡麻ぶり
【温菜】あんかけ出汁巻き玉子
【揚物】豆腐と茄子の揚げ出し
【囲物】国産豚の蒸篭蒸し しょっつる魚介出汁
【〆】蒸籠蒸しうどん
飲み放題メニュー
ビール（マルエフ、ドライゼロ）、ウィスキー（ハイボール、ジンジャーハイボール、コーラハイボール）、サワー（烏龍ハイ、緑茶ハイ、レモンサワー、グレープフルーツサワー、白桃おろしサワー、巨峰サワー、はちみつれもんサワー）、カクテル各種、梅酒（紀州産直梅酒、おばあちゃんが作ったおいしい梅酒）、ワイン（グラスワイン赤・白、デキャンタ赤・白）、日本酒（白雪）焼酎（白水、芋盛り）、ソフトドリンク
【Mr.Gentleman Neo Japan Dining 西武新宿店】コスパ抜群！和洋ミックスの絶品コース
昼飲みをするなら、リーズナブルに楽しみたいのが本音。そこで、おすすめしたいのが、西武新宿駅から徒歩すぐの「Mr.Gentleman Neo Japan Dining 西武新宿店」。和と洋をミックスさせた創作料理が自慢のダイニングで、アンティークな雰囲気の空間も魅力的。カジュアルでいながら清潔感もあり、昼からの飲み会＆食事会にぴったり。
3時間の飲み放題が付いたコースは、なんと3000円台というコスパのよさ。「鴨生ハムとかつおだしで漬け込んだピクルス」「痛風ポテトサラダ」「チキン南蛮 自家製タルタルソース」など、ついお酒が進むラインナップ。スパークリングワインをはじめ、生ビール、ミチョサワーなど、ドリンクが充実しているのも嬉しい。平日限定のプランだから、有給を使って昼飲みしてもいいかも！
平日ランチ女子会コース
店舗名：Mr.Gentleman Neo Japan Dining 西武新宿店
住所：東京都新宿区歌舞伎町1-26-6 灯ビル7F
料金：3,480円（税・サ込）
メニュー
・鴨生ハムとかつおだしで漬け込んだピクルス
・痛風ポテトサラダ
・だし巻き玉子 蟹と九条ネギの和風餡
・チキン南蛮 自家製タルタルソース
・近海1本釣り本枯節のおかかおにぎり
・アイスクリーム
飲み放題メニュー
ワイン（スパークリング、赤・白ワイン、カペル）、ハイボール、ジンジャーハイボール、コークハイボール、サントリー生ビール、サン生、シャンディガフ、いつものレモンサワー、スモーキーレモンサワー、オホーツク流氷レモンサワー、エキゾチックレモンサワー、ハニーレモンサワー、ハイビスカスレモンサワー、極上焼酎茶割 静岡県産抹茶ハイ、極上焼酎茶割 白桃ジャスミンハイ、極上焼酎茶割 苺アールグレイハイ、極上焼酎香ばしコーン茶ハイ、極上焼酎 和香るサングリアジャスミンハイ、JJ（茉莉花焼酎＆ジャスミンティー）、JR（茉莉花焼酎＆緑茶）、JM（茉莉花焼酎＆濃抹茶）、JS（茉莉花焼酎＆ソーダ）、プレミアムパインサワー、プレミアムマンゴーサワー、プレミアムストロベリーサワー、プレミアムキウイサワー、プレミアムモモサワー、美酢 ミチョサワー ざくろ、焼酎（29、NANAKUBO Blue、CHILL GREEN spicy&citru）、ソフトドリンク
【SalaSpa】ボタニカルな空間も素敵。日本初サラダパスタ専門店で、ヘルシーな昼飲みを
野菜好きの昼飲みにぴったりのレストランも。それが、芝公園駅から徒歩3分に位置する「SalaSpa（サラスパ）」。日本初のサラダパスタ専門店で、「和の食材で輪を作ろう」をコンセプトに展開している。グリーンやウッド調のインテリアを飾り、ボタニカルな雰囲気の店内に。ナチュラルな空間が心地よく、のんびりくつろげる飲み会がかないそう。
お店自慢の野菜料理もお酒も堪能したいなら、3時間の飲み放題が付いた「ヘルシープラン」を選んでみて。太田市場直送の国産野菜で仕立てる前菜8種盛り合わせに始まり、「アボカドとお魚のカルパッチョ」「彩り野菜のステーキ」と野菜尽くし。さらに、自家製ドレッシングで味わう「選べるサラダパスタ」も登場。アルコールだけでなく、オリジナルのノンアルドリンクも豊富なので、お酒が苦手な人も誘いやすいのが嬉しい。
ヘルシープラン
店舗名：SalaSpa
住所：東京都港区芝2-16-10 芝パークアベニュー1F
料金：6,800円（税・サ込）
メニュー
・SalaSpaからのおもてなし ~"名物"8種類の前菜盛り合わせ~
・アボカドとお魚のカルパッチョ
・素材の味を堪能 彩り野菜のステーキ
・日本初サラダパスタ専門店が送る 数種類から選べるサラダパスタ
・カスタードプリン-季節のフルーツを添えて-
飲み放題メニュー
生ビール（サントリー ザ・プレミアム・モルツ 香るエール）、赤・白ワイン、スパークリングワイン、ランブルスコ、ワインカクテル（サングリア、ミモザ・キールロワイヤル）、ブラックニッカ ハイボール、レモンサワー、ジャスミンハイ、ウーロンハイ、玉露ハイ、紅茶ハイ、梅酒ソーダ、カシスオレンジ、カシスウーロン、カシスソーダ、ジンソーダ、ノンアルコールスパークリングワイン、ノンアルコールサングリア、SalaSpa オリジナルドリンク（レモネード、ラズベリーレモネード、パッションフルーツレモネード、ジャスミンレモネード、エルダフラワーレモネード、ブルーレモネード）、ソフトドリンク
【347CAFE＆LOUNGE】プールサイドを眺めながら。南仏リゾート気分に満たされる昼飲み
リゾート気分を味わう昼飲みも最高。渋谷駅徒歩5分、複合型商業施設cocoti SHIBUYA内に位置する「347 CAFE ＆ LOUNGE」は、ガーデンテラスを完備するカフェレストラン。南仏を思わせるおしゃれな空間が広がり、なんと開放的なプールまで。そんな景色を眺めながらの飲み会は、思い出に残る特別なひとときに。
時間を気にせずゆったり過ごすなら、3時間の飲み放題が付いた「Saison Course」がおすすめ。前菜盛り合わせ、肉か魚か選べるメイン、パスタ、ドルチェなど、華やかなビジュアルの料理にも心が弾むはず。ドリンクは、スパークリングワインをはじめ、生ビール、カクテル、ノンアルカクテルなど、多彩なラインナップ。爽やかな景色を眺めながら、まったり昼飲みを楽しんでみては？
Saison Course
店舗名：347 CAFE ＆ LOUNGE
住所：東京都渋谷区渋谷1-23-16 cocoti3F
料金：6,000円（税・サ込）
メニュー
＜ある日の一例＞
【前菜】3種盛り合わせ
・パテドカンパーニュ
・春キャベツと小エビのマリネ
・ポークリエット など
【スープ】季節食材のスープ
【メイン】豚肩ロースのグリル ナッツと蕗の薹、柑橘のバルサミコソース
【パスタ】桜エビと山東菜のペンネ
【ドルチェ】イチゴのミルクレープ
※メニューは仕入状況等により予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください
飲み放題ドリンクメニュー
スパークリングワイン、生ビール、グラスワイン、ハイボール、カクテル約40種、ノンアルカクテル数種、ソフトドリンク
【DON CONA CONERY五反田】五反田の景色を一望する空間で、名物のピッツァに舌鼓
五反田駅直結＆東急スクエア内に位置し、みんなと集まりやすい「DON CONA CONERY 五反田」。本格ナポリピッツァと生パスタが自慢のカジュアルなイタリアンレストランで、古煉瓦の柱やチーズのディスプレイが、イタリアの街並みを想起させる。メインホールからは五反田の景色を一望し、外を眺めながら昼飲みを楽しむのもよさそう。
曜日限定の3時間飲み放題付きコースでは、「本日のカルパッチョサラダ」「魚介のフリットミスト」「豚肩ロースのサルティンポッカ」など大充実。そして、名物の窯焼きナポリピッツァ（または生パスタ）をいただけるのも魅力的。イタリア産の粉を使い低温発酵させ、ピザ窯で焼き上げるピッツァは、カリッ＆ふっくらもちもち食感。お酒との相性もよく、幸せな昼飲みがかなうはず。
Dinner Prifix
店舗名：DON CONA CONERY五反田
住所：東京都品川区東五反田2-1-2 五反田東急スクエア8F
料金：6,000円（税・サ込）
メニュー
【Amuse】野菜のポタージュ
【Antipasto】本日のカルパッチョサラダ 〜ビネグレットソース〜
【Fritto】魚介のフリットミスト 〜カラマリ・きびなご・エビ〜
【Small Plates】ムール貝の白ワイン蒸し
【Pizza or Pasta】窯で焼き上げる本格ナポリピッツアor生パスタ
【Secondo】豚肩ロースのサルティンポッカ 〜マスタードソース〜 ※+500円で国産サーロイングリル カルダモンソースに変更可
【Dolce】自家製パンナコッタ ブルーベリーソースを添えて
飲み放題ドリンクメニュー
生ビール、シャンディーガフ、レモンビア、レモンサワー、温州みかんサワー、イタリアンピーチティーサワー、アールグレイサワー、ウーロンハイ、玄米茶ハイ、ハイボール、アールグレイハイボール、完熟トマトハイボール、スパークリングワイン、グラス赤ワイン、グラス白ワイン、温州みかんジュース、イタリアンピーチティー、烏龍茶、玄米茶、レモンソーダ