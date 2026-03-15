頭の悪い人がつい言ってしまう「最悪の一言」とは？

スマホ・テレビ・ゴシップ……日常生活の99％はムダだらけ。しかし、ムダを捨てるためにいくら効率を良くし、生産性を上げても、他人の期待に応えているだけで、自分のためになっているわけではない。「依存のプロ」GoogleとYouTube出身の著者が生み出した、自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」とは？ 27言語で刊行され、世界で累計30万部を突破している『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』をもとに解説する。（構成／ダイヤモンド社・秋岡敬子）

なかなか仕事をやめられないことはありませんか？

あなたには、なかなかやめられないことがないだろうか？

仕事や、家事、趣味など、「あとちょっと」と思ってしまうことは、誰にだってあるはずだ。

つい言ってしまう「最悪の一言」

私もたまにやってしまう。

その日のやることリストはとっくに完遂したはずなのに、つい明日が楽になればと思い、「あと一つだけ」と言ってタスクを増やしてしまうのだ。

たしかに、その日のタスクを増やせば、減るのは事実だ。

だが、やったからといって、次の日が楽になるかといえば、そうでもない。

次の日は次の日で、また新たなタスクが発生する。

こんなとき、どうするべきなのだろうか。

「もう1つだけ」はナシにする

グーグル出身のジェイク・ナップとユーチューブ出身のジョン・ゼラツキーが、自分の時間を生み出すための戦略をまとめた『とっぱらう』に、こんなエピソードがある。

多忙中毒の風潮があまりにも強いせいで、「もう1つだけ」やることが、責任あるまじめな人の務めで、遅れずについていくにはそうするしかないと思わされている。



でも、そうじゃない。



疲れ果てるまで働くと、かえって遅れをとりやすくなるのだ。必要な休息がとれないから、優先度の高い仕事で最高の成果を挙げられない。



「もう1つだけ」仕事をつめこもうとするのは、ガス欠の車で走り続けるようなものだ。どんなにアクセルを踏み込んでも、タンクが空では進めない。立ち止まって燃料を補給する必要がある。



では、いつやめればいいのか？



すべてのメールに返信し（あり得ない）、すべての仕事を終わらせる（夢でも見てろ）のはあきらめて、自分のゴールを決めておこう。



スプリントでは、毎日17時を「カットオフ・タイム」（締め切りタイム）に設定した。 ――『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』より ――『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』より

「もう1つだけ」を続けるより、「今日はここまで」と区切る。

それが、結果的に仕事を前に進める最短ルートなのだ。

（本記事は、ジェイク・ナップ ジョン・ゼラツキー著『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』をもとに作成しました。）