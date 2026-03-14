俳優でモデルの池田エライザが3月14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館にて開催された「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING / SUMMER」（以下、TGC 2026）に出演。イベント終盤にステージに登場すると、その存在感に「ラスボス感半端ない」「エライザ様美しい」などと反響が寄せられた。

【映像】圧巻スタイルの池田エライザ（全身姿も）

本編のオープニングを告げる「TGC SPECIAL COLLECTION」ステージに登場した池田は、イベント終盤の「SPECIAL FASHION SHOW STAGE」にも登場。大活躍な1日となった。

「SPECIAL FASHION SHOW STAGE」では、ピンクを基調とした光沢感のあるゆったりシルエットのスポーティな装いでステージに登場。そんな中、池田はクールな表情を一切崩さず、視聴者はその鋭い視線に「ラスボス感半端ない」「エライザ様美しい」「まじで綺麗だ」「別格や」などと反応していた。

一方、この日、池田は金曜ドラマ『DREAM STAGE』（TBS）で共演した俳優の中村倫也ともステージを共にした。そこでは柔らかな笑顔を見せて、会場の視線を釘付けにしていた。

1996年4月16日生まれの池田エライザは、2009年『ニコラモデルオーディション』でグランプリを受賞し専属モデルに。その後『CanCam』で専属モデルを務める。2011年、映画『高校デビュー』で俳優デビュー。主な作品は映画『みんな！エスパーだよ！』、映画『映画 賭ケグルイ』、Netflixドラマ『地面師たち』など。2020年『夏、至るころ』で初の映画監督を務めた。

「TGC 2026」のテーマは「OUR CANVAS」。イベントに関わるすべての人が、TGCという大きなキャンバスにそれぞれの色を重ね、唯一無二の物語を描き出し、最⾼のアートピースを共に創り上げていくという願いが込められている。様々なモデル・タレントがランウェイを歩いた他、CUTIE STREETなどがライブパフォーマンスを行った。MCを務めるのはEXIT、鷲見玲奈フリーアナウンサー。

