エディオンは、同社とニトリの共同開発によるプライベートブランド「e angle Select」から「全自動コーヒーメーカー DL2G04BK」を3月19日に発売する。エディオンの一部店舗とエディオンネットショップで取り扱い、価格は9900円。



●ニトリとエディオンで共同開発



豆挽きからドリップまで1台で行える全自動コーヒーメーカー。コーヒー豆と粉の両方に対応し、淹れ方は3モードから選べる。シャワードリップ方式によりお湯を広い範囲に均一に注ぐ構造や、約4杯分を一度に抽出できる容量、保温機能、取り外して丸洗いできる水タンクとメッシュフィルターなど、使い勝手にもこだわった。カラーはブラック。



「e angle Select」では、両社それぞれのプライベートブランドのコンセプトをもとに「これからの暮らしに、自分らしさをプラスする商品＝Simple＋ONE」をテーマに、家電製品を展開している。なお、「全自動コーヒーメーカー」はニトリの一部店舗とニトリネットでは3月中旬から販売する。