「今日好き」りんかの小顔ぶりに驚きの声「顔小さいし可愛い」「スタイル抜群」【TGC2026 S/S】
【モデルプレス＝2026/03/14】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」に参加していたりんかが14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催の「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。
【写真】「今日好き」“日本一イケメン高校生”の恋人、美脚披露の圧巻スタイル
ホワイトとブラックのモノトーンコーディネートで登場したりんか。ミニ丈のワンピース姿に、リボンを添えたアップヘアで抜群のスタイルを惜しみなく披露した。
ネット上では「スタイル抜群！見惚れた」「顔小さいし可愛い」「コーディネート似合ってる」などの声が上がっている。
「共創」を掲げ、20周年を駆け抜けたTGC。今回は「OUR CANVAS」をテーマに池田エライザ・池田美優・生見愛瑠・山下美月・せいら・なごみ・本田響矢・宮世琉弥・ALPHA DRIVE ONE・CANDY TUNE・CORTIS・ME:Iなど、日本、そしてアジアを代表する約200人の豪華出演者が集結。MCはEXITと鷲見玲奈が務める。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「今日好き」“日本一イケメン高校生”の恋人、美脚披露の圧巻スタイル
◆りんか、抜群スタイル披露
ホワイトとブラックのモノトーンコーディネートで登場したりんか。ミニ丈のワンピース姿に、リボンを添えたアップヘアで抜群のスタイルを惜しみなく披露した。
◆「マイナビ TGC2026 S/S」テーマは「OUR CANVAS」
「共創」を掲げ、20周年を駆け抜けたTGC。今回は「OUR CANVAS」をテーマに池田エライザ・池田美優・生見愛瑠・山下美月・せいら・なごみ・本田響矢・宮世琉弥・ALPHA DRIVE ONE・CANDY TUNE・CORTIS・ME:Iなど、日本、そしてアジアを代表する約200人の豪華出演者が集結。MCはEXITと鷲見玲奈が務める。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】