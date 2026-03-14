3月12日から、牛丼チェーン店の吉野家が『牛丼+油そばセット』の販売を開始した。

【写真】「カロリー爆弾すぎる」吉野家が始めた“主食+主食”セット

吉野家から「カロリー爆弾」が誕生？

「今回発売される牛丼・油そばセットは、牛丼界では異例とも言える“主食+主食”の組み合わせになっています。新登場の油そばは、背脂やラードのうま味をきかせたタレと、もちもちの麺が特徴です。

かなりボリューミーな仕上がりですが、牛丼は小盛から並盛、アタマの大盛、大盛、特盛、超特盛まで6種類、セットの油そばはミニと並盛の2種類からそれぞれサイズを選べるので、各々が無理なく味わえるのではないでしょうか」（グルメ誌ライター）

ありそうでなかったこのセットメニューに、ネット上でも、

《吉野家で950円で牛丼と油そば食べられるとか最高!!》

《血糖値スパイク待ったなし! こういうのめっちゃ好き》

《炭水化物ハッピーセットまで出てきた》

《カロリー爆弾すぎるよ》

など、販売開始日を待ちわびたファンたちの高揚感に満ちたコメントが多々あがっていた。

これまで、主食に主食を掛け合わせたセットメニュー展開をしたことはないようだが、なぜ今回、このような試みを始めたのだろうか。吉野家に話を聞いたところ、以下のとおり回答があった。

「油そばはスープがなく、牛丼と組み合わせても味のバランスがよかったので、“牛丼と麺を一度に楽しめる満足感のあるセット”として採用するに至りました。

今回のセットは牛丼と一緒に楽しんでいただくことを前提に考えたメニューです。発表後には、“背徳感”と“重量”があるメニューの組み合わせに対する評判や期待の声が多く寄せられていて、大きな反響を感じています」

気になるカロリーはというと、

「“カロリーが高そう”“どれくらいあるんだろう”といった声もいただいていますが、油そば単品のカロリーはミニで276kcal、並で551kcalとなっております」（吉野家担当者）

吉野家の公式Xでは、《ラーメン+チャーハンセットのように、牛丼+油そばセットが日常に溶け込むことを目指します》と謳われている。W主食セット界のニュースタンダードになれるか。