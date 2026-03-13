熱い戦いが続くWBC。東京プールで死闘を繰り広げた日本、韓国、台湾のアジア三強は、球場外でも熾烈な争いを繰り広げている。台湾メディア『SETN』は3月8日、「WBCアジア3大イケメン」を発表した。

【写真】WBCアジア3大イケメン！大谷と肩を並べた台湾のチェン・ジェシェン選手。他、イケメンぶりも人気の侍ジャパン・周東佑京選手なども

3年連続でメジャーリーグのMVPを獲得し、家に帰れば子煩悩。もちろんルックスも申し分なしの大谷と肩を並べたのが、韓国のイ・ジョンフ（27才）と台湾のチェン・ジェシェン（32才）だった。

ジョンフは父親が中日ドラゴンズでプレーした元プロ野球選手で、生まれたのは日本の愛知県名古屋市だ。

「精密なバットコントロールが持ち味で、"韓国のイチロー"と呼ばれています。2024年にメジャーに渡り、今大会では韓国のキャプテンを務めています。太い眉が印象的な精悍な顔つきで視聴者を虜にしています」（スポーツ紙記者）

一方のジェシェンも、台湾チームのキャプテンを務めている。8日の韓国戦では、5日の試合で死球を受けて骨折した左手人差し指をおして強行出場。魂のヘッドスライディングを見せて勝利をもぎ取り感動を呼んだ。

「俳優のような端正な顔立ちで、私生活では2児の父です。全身グッチに身を包んでファッション誌の表紙を飾ったり、ジュエリーブランドのアンバサダーを務めるなど、ユニフォームを脱いでもさながら大谷選手級の活躍を見せているほどの人気です」（前出・スポーツ紙記者）

野球の実力のみならず、美しさも"国宝級"のようだ。

※女性セブン2026年3月26日・4月2日号