◇東都大学準硬式野球日大5―0国士舘大（2026年4月9日S＆D昭島）日大準硬式野球部の「150キロコンビ」が春季リーグ初戦で快投した。先発したプロ注目の最速150キロ右腕・首藤は、7回を1安打無失点で10奪三振。「今日は打たれない雰囲気があった」と自信をみなぎらせた。9回は今秋ドラフト候補の最速152キロ右腕・竹川が1回を無安打無失点で締めた。147キロを計測した直球、落差の大きなフォークを軸に2三振でアピールに