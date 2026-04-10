デイリースポーツの記録担当がプロ野球のさまざまな記録をひもとく新企画「記録の向こう側」（随時掲載）がスタート。今回は投手の犠打数を取り上げる。◇◇Ｑ…投手が記録した犠打数最多は？Ａ…山本昌（中日）１５３プロ野球で唯一５０歳までプレーを続けた山本昌は、本職の投球だけでなく打撃でもさまざまな記録を打ち立てていた。その一つが犠打である。１９８８年１０月１６日大洋（現ＤｅＮＡ）戦に先発し