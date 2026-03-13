ドル円、１５９円台半ばまで上げ幅拡大 １月のレートチェック水準に到達＝ＮＹ為替概況
きょうのＮＹ為替市場、ドル円は１５９円台半ばまで上げ幅を広げた。中東情勢が依然として混迷している中、原油高・ドル高の動きが続いている。イランの新最高指導者に選出されたモジタバ師の初の声明が伝わり、ホルムズ海峡の閉鎖継続を主張した。また、トランプ大統領が原油価格よりもイランの核保有阻止を優先すると述べていたこも動きを助長していた。
ドル円は、１月のいわゆるレートチェックが行われた１５９．４５円付近に到達。ただ、日本の当局による介入警戒感も再び高まっているが、ストラテジストの間では介入のハードルは高くなっているとの見方も出ている。あくまでドル高がドル円を後押ししており、円安ではない。日本当局が為替介入に踏み切る理由は以前より弱くなっている可能性もあり、介入水準はこれまでより高くなっているという。
「無秩序な動きにならない限り、介入は起きにくい。以前の防衛ラインは１５８－１５９円だったが、現在は１６２円付近が新たな防衛ラインになった可能性がある」と述べていた。
来週の重要イベントにも注目。各国中銀の金融政策会合や、高市首相の訪米も予定されている。日米首脳会談では、貿易や投資協力が主要議題となる見通しで、経済協力や通貨に関する発言が出れば、円相場のセンチメントを左右する可能性がある。
ユーロドルは下値模索が継続。１．１５ドル台前半まで再び下げ幅を広げ、週初の安値に並んだ。一方、ユーロ円も下落。一時１８３円台前半に値を落とし、２１日線に顔合わせしている。
ただ、さすがにユーロドルの下げ過ぎ感は否めず、過熱感を測るテクニカル指標であるＲＳＩは２８付近まで低下し、売られ過ぎの水準である３０を下回っている。
なお、来週はＥＣＢ理事会が予想されており、据え置きが確実視されているが、年内の利上げ期待が浮上。短期金融市場では、１回は確実、２回目も７０％の確率で織り込まれている。来週のＥＣＢ理事会では経済予測も公表されるが、イラン紛争の経済的影響が一部反映される見込みだとも伝わっている。
ポンドドルは１００日線を下放れる展開となり、１．３３ドル台半ばに下落。２００日線で上値を止められた格好となっており、１月下旬以降の下落トレンドが継続している。
一方、ポンド円も反落しており２１２円台半ばに下落。ドル円は上値追いの展開となっていたものの、円安の動きではないことから、ポンド円は下落。英中銀も年内利上げ期待が浮上しており、短期金融市場では７５％の確率で年内１回の利上げを織り込んでいる。
明日は１月の英月次ＧＤＰが公表され、前月比０．２％のプラス成長が予想されている。財政政策を巡る不透明感が後退する中で、景気見通しの改善を示す可能性が期待されているものの、市場の関心はファンダメンタルズよりも中東情勢と原油高に釘付けになっており、反応は未知数。
MINKABU PRESS編集部 野沢卓美
