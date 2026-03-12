トップジョッキーが徳島に！ 吉野川市の縫製会社を訪れた理由は？【徳島】
日本中央競馬会に所属するトップジョッキーのクリストフ・ルメール騎手が3月11日、吉野川市の縫製会社を視察に訪れました。
世界で活躍する、現役のジョッキーがなぜ徳島に？
視察にきた理由と、日本への想いを取材しました。
（佐々木気象予報士）
「吉野川市川島町にやってきました。気象予報士として言えばきょうは快晴」
「競馬で言えば、きょうは『良馬場』といったところでしょうか」
「何やらトップジョッキーがこのあと、この場所に現れるということで大変楽しみです」
（記者）
「競馬しますか？」
（男性）
「知ってますよ」
（記者）
「クリストフ・ルメールさんを知っていますか？」
（男性）
「知っています」
（記者）
「どんなジョッキーですか？」
（男性）
「めっちゃ上手い（レースで）すごい所『そこを通ってくる！？』って所（を通る）」
「気が付いたら1着とか、上手い人だから乗る馬もすごいなって思う」
「あっ車が・・・」
（記者）
「まさかルメールさん来ないですよね」
（男性）
「ドキドキするね来たら、今ドバイとか中央競馬もあるし」
（男性）
「えっ」
（日本中央競馬会所属 クリストフ・ルメール 騎手）
「こんにちは、よろしくお願いします」
現れたのは日本中央競馬会所属 クリストフ・ルメール騎手です。
フランス出身のルメールさんは2015年に、日本へ本格的に拠点を移しました。
これまで最多勝利騎手に8回輝いたほか、2026年1月には、史上8人目となるJRA全10場重賞制覇を達成するなど、日本競馬界の第一線で活躍を続けているジョッキーです。
（記者）
「こんにちは、四国放送です。よろしくお願いします」
（日本中央競馬会所属 クリストフ・ルメール 騎手）
「ルメールと申します。お願いします」
（記者）
「お会いできて嬉しいです」
（日本中央競馬会所属 クリストフ・ルメール 騎手）
「徳島初めてです。楽しみにしています」
先ほどの男性も思わず…。
（男性）
「こんにちは、えっ何で！？ここにびっくりなんですけどえ～～～、夢の世界ありがとうございます」
（日本中央競馬会所属 クリストフ・ルメール 騎手）
「さっ見に行きましょう」
訪れたのは1978年創業、吉野川市川島町で学生服や体操服の製造を専門としている、岡田縫製です。
ルメールさんは11日、京都から忙しい合間を縫って、この縫製会社を見学するために訪れました。
（日本中央競馬会所属 クリストフ・ルメール 騎手）
「みんな上手ですね、正確で速いです」
実はルメールさん、4年前に自身がプロデュースするアパレルブランドを立ち上げました。
「競馬を着こなせ」をテーマに、ポロシャツやTシャツなど日常で使うアイテムに、ジョッキーの勝負服やレースのエネルギーを感じるデザインを取り入れています。
（日本中央競馬会所属 クリストフ・ルメール 騎手）
「蹄鉄です、馬の蹄鉄です。蹄鉄の中にフランスのシンボルと日本のシンボルが入っています」
「25年前に初めて日本に来た。ずっと日本に住んでいて、だから半分日本人になりましたね」
「フランスのカルチャーと日本のカルチャーをミックスしました」
ルメールさんが手掛けるアパレルのこだわりは、「日本製であること」「細部にこだわった物づくりであること」です。
職人の手で一つ一つ丁寧に作る縫製力の高さをもつ岡田縫製では、Tシャツやポロシャツなどの製品の裁断から縫製を行っています。
（CL by C.ルメール・平岡千菜美代 表取締役CEO）
「私たちはデザインは考えるけれど、言うだけなので」
「実際にこういう風にできるのかっていうのが分かって面白い」
この日は、新作の試作品を確認するなど、約1時間かけて工場を視察しました。
アパレルブランドを通じて競馬文化を広めたい。
そして、活動の背景には日本への想いがありました。
（日本中央競馬会所属 クリストフ・ルメール 騎手）
「日本では結構有名になった。日本に恩返しをしたいですね」
「自分のブランドは100％日本製にしたかった。日本の会社を使いたかった」
（岡田縫製・岡田国江 取締役）
「お仕事をもらって助かっていますし、嬉しいです」
（日本中央競馬会所属 クリストフ・ルメール 騎手）
「Pressure is Pleasure。プレッシャーがあれば喜びが大きいです」
日本への恩返しが詰まった競馬をテーマにしたアパレルブランド、徳島の技術が1人のトップジョッキーの夢を支えていました。