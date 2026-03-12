日本中央競馬会に所属するトップジョッキーのクリストフ・ルメール騎手が3月11日、吉野川市の縫製会社を視察に訪れました。



世界で活躍する、現役のジョッキーがなぜ徳島に？



視察にきた理由と、日本への想いを取材しました。

（佐々木気象予報士）

「吉野川市川島町にやってきました。気象予報士として言えばきょうは快晴」

「競馬で言えば、きょうは『良馬場』といったところでしょうか」

「何やらトップジョッキーがこのあと、この場所に現れるということで大変楽しみです」

（記者）

「競馬しますか？」



（男性）

「知ってますよ」



（記者）

「クリストフ・ルメールさんを知っていますか？」



（男性）

「知っています」



（記者）

「どんなジョッキーですか？」



（男性）

「めっちゃ上手い（レースで）すごい所『そこを通ってくる！？』って所（を通る）」

「気が付いたら1着とか、上手い人だから乗る馬もすごいなって思う」

「あっ車が・・・」



（記者）

「まさかルメールさん来ないですよね」

（男性）

「ドキドキするね来たら、今ドバイとか中央競馬もあるし」



（男性）

「えっ」

（日本中央競馬会所属 クリストフ・ルメール 騎手）

「こんにちは、よろしくお願いします」



現れたのは日本中央競馬会所属 クリストフ・ルメール騎手です。



フランス出身のルメールさんは2015年に、日本へ本格的に拠点を移しました。



これまで最多勝利騎手に8回輝いたほか、2026年1月には、史上8人目となるJRA全10場重賞制覇を達成するなど、日本競馬界の第一線で活躍を続けているジョッキーです。

（記者）

「こんにちは、四国放送です。よろしくお願いします」



（日本中央競馬会所属 クリストフ・ルメール 騎手）

「ルメールと申します。お願いします」



（記者）

「お会いできて嬉しいです」



（日本中央競馬会所属 クリストフ・ルメール 騎手）

「徳島初めてです。楽しみにしています」



先ほどの男性も思わず…。

（男性）

「こんにちは、えっ何で！？ここにびっくりなんですけどえ～～～、夢の世界ありがとうございます」



（日本中央競馬会所属 クリストフ・ルメール 騎手）

「さっ見に行きましょう」

訪れたのは1978年創業、吉野川市川島町で学生服や体操服の製造を専門としている、岡田縫製です。



ルメールさんは11日、京都から忙しい合間を縫って、この縫製会社を見学するために訪れました。

（日本中央競馬会所属 クリストフ・ルメール 騎手）

「みんな上手ですね、正確で速いです」

実はルメールさん、4年前に自身がプロデュースするアパレルブランドを立ち上げました。



「競馬を着こなせ」をテーマに、ポロシャツやTシャツなど日常で使うアイテムに、ジョッキーの勝負服やレースのエネルギーを感じるデザインを取り入れています。

（日本中央競馬会所属 クリストフ・ルメール 騎手）

「蹄鉄です、馬の蹄鉄です。蹄鉄の中にフランスのシンボルと日本のシンボルが入っています」

「25年前に初めて日本に来た。ずっと日本に住んでいて、だから半分日本人になりましたね」

「フランスのカルチャーと日本のカルチャーをミックスしました」



ルメールさんが手掛けるアパレルのこだわりは、「日本製であること」「細部にこだわった物づくりであること」です。



職人の手で一つ一つ丁寧に作る縫製力の高さをもつ岡田縫製では、Tシャツやポロシャツなどの製品の裁断から縫製を行っています。

（CL by C.ルメール・平岡千菜美代 表取締役CEO）

「私たちはデザインは考えるけれど、言うだけなので」

「実際にこういう風にできるのかっていうのが分かって面白い」

この日は、新作の試作品を確認するなど、約1時間かけて工場を視察しました。



アパレルブランドを通じて競馬文化を広めたい。



そして、活動の背景には日本への想いがありました。

（日本中央競馬会所属 クリストフ・ルメール 騎手）

「日本では結構有名になった。日本に恩返しをしたいですね」

「自分のブランドは100％日本製にしたかった。日本の会社を使いたかった」

（岡田縫製・岡田国江 取締役）

「お仕事をもらって助かっていますし、嬉しいです」

（日本中央競馬会所属 クリストフ・ルメール 騎手）

「Pressure is Pleasure。プレッシャーがあれば喜びが大きいです」



日本への恩返しが詰まった競馬をテーマにしたアパレルブランド、徳島の技術が1人のトップジョッキーの夢を支えていました。