第1子妊娠中の筧美和子、ふっくらお腹のぞく私服ショット公開「大きくなってる」「妊娠中もおしゃれ楽しんでて素敵」と反響
【モデルプレス＝2026/03/12】女優の筧美和子が3月11日、自身のInstagramストーリーズを更新。ふっくらとしたお腹が際立つ私服姿を公開した。
【写真】妊娠中の32歳女優「着こなしがおしゃれすぎる」ふっくらお腹際立つミニスカ×ベストコーデ
筧は、鏡越しで撮影した自撮りショットを公開。ショート丈のボタン付きベストの下に白の長袖トップスを合わせ、ボトムスにはブラウンのミニスカートとタイツを着用し、ふっくらとしたお腹が際立つコーディネートになっている。
この投稿に、ファンからは「大きくなってる」「美しさが増してる」「センスが良くて素敵」「着こなしがおしゃれすぎる」「妊娠中もおしゃれ楽しんでて素敵」などの声が上がっている。
筧は、2025年3月に一般男性との結婚を報告。2026年2月1日に第1子を妊娠したことを発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】妊娠中の32歳女優「着こなしがおしゃれすぎる」ふっくらお腹際立つミニスカ×ベストコーデ
◆筧美和子、ふっくらお腹のぞく私服ショット披露
筧は、鏡越しで撮影した自撮りショットを公開。ショート丈のボタン付きベストの下に白の長袖トップスを合わせ、ボトムスにはブラウンのミニスカートとタイツを着用し、ふっくらとしたお腹が際立つコーディネートになっている。
◆筧美和子の投稿に「大きくなってる」の声
この投稿に、ファンからは「大きくなってる」「美しさが増してる」「センスが良くて素敵」「着こなしがおしゃれすぎる」「妊娠中もおしゃれ楽しんでて素敵」などの声が上がっている。
筧は、2025年3月に一般男性との結婚を報告。2026年2月1日に第1子を妊娠したことを発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】