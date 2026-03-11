村田賢一が序盤に7失点 打線は廣瀬3安打も反撃及ばず

11日、タマホームスタジアム筑後で春季教育リーグのソフトバンク対広島戦が行われ、ソフトバンクは3-7で敗れた。

ソフトバンク先発の村田賢一投手は、2回に連打で無死一、三塁のピンチを招くと、犠飛で先制点を献上。さらに1死一、三塁から持丸泰輝捕手に適時打を浴び、この回2失点を喫した。続く3回にも安打と死球で無死満塁とされ、4連打を浴びるなど5点を失い、序盤で大量リードを許した。

打線は2回、大友宗捕手の安打をきっかけに相手失策も絡んで1死二、三塁の好機を演出。内野ゴロの間に1点を返す。6回には連打で無死一、三塁とし、石塚綜一郎捕手の犠飛と大友の適時二塁打で2点を追加したが、反撃はここまでだった。

7回と8回も安打で走者を出したが得点にはつながらず。9回は1死からザイレン内野手が二塁打を放って好機をつくったが、後続が倒れて試合終了。先発の村田は5回75球11安打1死球3奪三振7失点。打線では廣瀬隆太内野手が3安打、大友が2安打1打点を記録した。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



