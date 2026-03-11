「俺と息子の夜ご飯どうするの？」夫の一言で離婚を決意。資産3500万円まで増やした52歳妻の“密かな計画”
人生100年時代で、長すぎる老後の夫婦生活を悲観してか、「熟年離婚」が増えている。それも、何年も前から離婚計画を練る妻が増えているという……。モラハラ、経済的DV、不貞行為などで不満を溜め続け、将来的な離婚を誓う妻たちの実態を探った。
◆夫に対する不満を17年も前から溜め込んできた
「遅くとも10年で離婚します」
伊藤啓子さん（仮名・52歳）はそう決意を口にしたうえで、資産運用、断捨離、美容ケアに励んでいることを熱弁し始めた。21年間連れ添う夫（54歳）は大手企業の管理職で年収1500万円。自宅で習字教室を開く啓子さんの年収は約300万円だ。都内の戸建て住宅で暮らし、一人息子は名門私立高校に通う。一見すると絵に描いたような幸せな家庭だが、夫に対する不満を17年も前から溜め込んできた。
夫は子供の夜泣きなど知らん顔。育児も家事もすべてワンオペだった。
◆夫婦の会話は家にいてもLINEの中だけ
子供が1歳になる頃に何度か“夫婦の営み”があったが、啓子さんは納得がいかなかった。
「あなたが子育ても家事も一切しないのに、私が眠る時間を削って『する』なんてムリ」
そう伝えると、夫は不満を態度で示すようになった。
啓子さんが電気を消し忘れると、わざとらしく「またか」と大きなため息を漏らす。夕食の品数が少ないと「またか」。子供が泣いても「またか」。啓子さんは夫の声を聞くことも嫌になり、常に耳栓をするようになった。夫婦の会話は家にいてもLINEの中だけ。夫の顔を見るのも嫌になったが、啓子さんの収入が少ないこともあって離婚は現実的ではないと考えていた。
◆離婚願望が“収入の壁”を突破した一言
しかし、3年前に夫が発した一言で、離婚願望は“収入の壁”を突破した。啓子さんが婦人科系の病気で日帰り手術を受ける日、「オレと息子の夜ご飯はどうするの？」と自分の心配事だけを口にしたという。
「一緒に暮らすのは私の人生にとってムダでしかない」
啓子さんは心酔する故・細木数子の「六星占術」を頼りに、離婚計画を立て始めた。この先、特に運気が上がるのは58歳と62歳の年。62歳の年には、子供が社会人になる。第二の人生を歩む好機と考え、離婚のリミットに定めた。
◆離婚に近づくのが楽しみで仕方ない
貯金と収入を投資信託につぎ込むと、2年で資産は約2倍の3500万円に増えた。目標は1億円だが、6000万円になったら離婚に踏み切る。いつでも出ていけるよう、洋服や本はメルカリで断捨離している。“夫の次”も考える啓子さんは美容意識が高い。皮膚科や美容外科に通っては美肌ケアに力を注いでいる。
「今では年を取り、離婚に近づくのが楽しみで仕方ない」
私が離婚したくてしょうがない女性たちを取材して新書『夫に死んでほしい妻たち』を書き上げてから10年、妻たちはよりたくましくなった。離婚のリミットを設定して綿密な計画を立てる女性が増えた。
一方で、妻たちが熟年離婚を誓う原因は変わらない。夫が家事や育児をしない、イベントを大切にしない、話をしない――モラハラが積もり積もって妻を離婚へと駆り立てる。離婚後の老後不安は、計画性で乗り越える。とっくに妻たちは夫婦生活を諦めているのだ。それに気づかない男性がいかに多いか……。
【ジャーナリスト 小林美希氏】
週刊エコノミストを経て’07年にフリーに。雇用、育児などを取材。『夫に死んでほしい妻たち』『年収443万円』『ルポ イバラキ』など著書多数
※2026年3月10日号より
取材・文／週刊SPA！編集部
―［夫は見てはいけない 妻たちの［熟年離婚］計画］―
◆夫に対する不満を17年も前から溜め込んできた
「遅くとも10年で離婚します」
伊藤啓子さん（仮名・52歳）はそう決意を口にしたうえで、資産運用、断捨離、美容ケアに励んでいることを熱弁し始めた。21年間連れ添う夫（54歳）は大手企業の管理職で年収1500万円。自宅で習字教室を開く啓子さんの年収は約300万円だ。都内の戸建て住宅で暮らし、一人息子は名門私立高校に通う。一見すると絵に描いたような幸せな家庭だが、夫に対する不満を17年も前から溜め込んできた。
◆夫婦の会話は家にいてもLINEの中だけ
子供が1歳になる頃に何度か“夫婦の営み”があったが、啓子さんは納得がいかなかった。
「あなたが子育ても家事も一切しないのに、私が眠る時間を削って『する』なんてムリ」
そう伝えると、夫は不満を態度で示すようになった。
啓子さんが電気を消し忘れると、わざとらしく「またか」と大きなため息を漏らす。夕食の品数が少ないと「またか」。子供が泣いても「またか」。啓子さんは夫の声を聞くことも嫌になり、常に耳栓をするようになった。夫婦の会話は家にいてもLINEの中だけ。夫の顔を見るのも嫌になったが、啓子さんの収入が少ないこともあって離婚は現実的ではないと考えていた。
◆離婚願望が“収入の壁”を突破した一言
しかし、3年前に夫が発した一言で、離婚願望は“収入の壁”を突破した。啓子さんが婦人科系の病気で日帰り手術を受ける日、「オレと息子の夜ご飯はどうするの？」と自分の心配事だけを口にしたという。
「一緒に暮らすのは私の人生にとってムダでしかない」
啓子さんは心酔する故・細木数子の「六星占術」を頼りに、離婚計画を立て始めた。この先、特に運気が上がるのは58歳と62歳の年。62歳の年には、子供が社会人になる。第二の人生を歩む好機と考え、離婚のリミットに定めた。
◆離婚に近づくのが楽しみで仕方ない
貯金と収入を投資信託につぎ込むと、2年で資産は約2倍の3500万円に増えた。目標は1億円だが、6000万円になったら離婚に踏み切る。いつでも出ていけるよう、洋服や本はメルカリで断捨離している。“夫の次”も考える啓子さんは美容意識が高い。皮膚科や美容外科に通っては美肌ケアに力を注いでいる。
「今では年を取り、離婚に近づくのが楽しみで仕方ない」
私が離婚したくてしょうがない女性たちを取材して新書『夫に死んでほしい妻たち』を書き上げてから10年、妻たちはよりたくましくなった。離婚のリミットを設定して綿密な計画を立てる女性が増えた。
一方で、妻たちが熟年離婚を誓う原因は変わらない。夫が家事や育児をしない、イベントを大切にしない、話をしない――モラハラが積もり積もって妻を離婚へと駆り立てる。離婚後の老後不安は、計画性で乗り越える。とっくに妻たちは夫婦生活を諦めているのだ。それに気づかない男性がいかに多いか……。
【ジャーナリスト 小林美希氏】
週刊エコノミストを経て’07年にフリーに。雇用、育児などを取材。『夫に死んでほしい妻たち』『年収443万円』『ルポ イバラキ』など著書多数
※2026年3月10日号より
取材・文／週刊SPA！編集部
―［夫は見てはいけない 妻たちの［熟年離婚］計画］―