リカちゃん×ザ ストリングス 表参道♡可愛すぎる限定アフタヌーンティー登場

世代を超えて愛される着せ替え人形「リカちゃん」と、ザ ストリングス 表参道が初コラボレーション。2026年4月21日（火）～6月22日（月）の期間限定で、アフタヌーンティー『LiccA Sweet Picnic Afternoon Tea』が登場します。いちごやローズをテーマにした華やかなスイーツやフォトジェニックな演出が満載♡リカちゃんのロマンティックな世界観に包まれながら、特別なティータイムを楽しめる注目イベントです。

リカちゃんの世界観で楽しむ夢のアフタヌーンティー



ザ ストリングス 表参道1階「Cafe & Dining ZelkovA（カフェ&ダイニング ゼルコヴァ）」で開催される『LiccA Sweet Picnic Afternoon Tea』。

“Sweet Picnic”をコンセプトに、リカちゃんが大好きないちごとローズをテーマにしたスイーツ&セイボリーが並びます。

ピンクや赤を基調とした華やかなメニューは、思わず写真に収めたくなる可愛らしさ♡

さらに、大きなリボンと花で飾られたピンクのタワーケーキが登場し、スタッフが席まで運んでチョコレートロリポップを提供する特別な演出も。

開催期間：2026年4月21日（火）～6月22日（月）

提供場所：Cafe & Dining ZelkovA（カフェ&ダイニング ゼルコヴァ）／ザ ストリングス 表参道1F

提供時間：11:30～22:00（L.O.20:00）

※アフタヌーンティー11:30～20:00（L.O.18:00）

料金：※すべて税金・サービス料15％込み、テイクアウトはサービス料なし

・アフタヌーンティー 平日6,000円／休日6,500円

・アフタヌーンティー＋スペシャルドリンクセット 平日7,200円／休日7,700円

・アフタヌーンティー＋パフェセット 平日8,200円／休日8,700円

・アフタヌーンティー＋スペシャルドリンク＋パフェセット 平日9,700円／休日10,200円

・＜デコレーションシート確約＞LiccA Sweet Picnicプラン（アフタヌーンティー＋スペシャルドリンク＋パフェセット） 平日10,000円／休日10,500円

・ミニアフタヌーンティー付きランチコース 6,200円

・ミニアフタヌーンティー付きディナーコース 7,200円

パパブブレのイースターキャンディ登場♡ひよこやバニーの可愛い春スイーツ

フォトジェニックなスイーツ＆ドリンクが勢ぞろい



アフタヌーンティーでは、リカちゃんらしいキュートなメニューがラインアップ。

【スイーツ】

・いちごパンナコッタとローズゼリー

・いちごのタルト

・いちごのベイクドチーズケーキ

・ハイヒールマフィン

・真っ赤なLiccAムース

・リップスティックチョコレート

・チョコレートロリポップ

【セイボリー】

・パプリカムース ビーツクリスタルジュレ

・ピンクミニバーガー ミントジェノベーゼソース

・スモークサーモンのタルトレット

※5月26日（火）～のメニュー

【スイーツ】

・ピスタチオパンナコッタとラズベリーゼリー

・いちごのタルト

・いちごのベイクドチーズケーキ

・ハイヒールマフィン

・ピスタチオグリーンLiccAムース

・リップスティックチョコレート

・チョコレートロリポップ

【セイボリー】

・パプリカムース ビーツクリスタルジュレ

・グリーンミニバーガー ミントジェノベーゼソース

・スモークサーモンのタルトレット

【スペシャルドリンク】

・いちごジントニック（ノンアルコール）1,840円

・ミルキーいちごクリームソーダ（ノンアルコール）1,565円

【パフェ】

・LiccA ストロベリー&フラワーガーデンパフェ 3,450円

・LiccA ストロベリー&フラワーガーデンパフェ＋ドリンクセット 3,900円

・パフェ付きランチコース 4,600円

テイクアウトアフタヌーンティー

価格：9,000円（1セット2名分）

※テイクアウトメニューは店内アフタヌーンティーと同様

テラス席や限定アイテムも見逃せない



コラボ期間中、テラス席はジャンボフラワーやリカちゃんのドレスをモチーフにした装飾で彩られた特別な空間に。

テラス6席限定のスペシャルデコレーションシートでは、ピクニックバスケットにスイーツを詰めた“Sweet Picnic Afternoon Tea”を楽しめます。

さらに、撮影用のリカちゃんの貸し出しもあり、フォトジェニックな写真撮影も可能♡

※リカちゃん人形は貸出しのみ、お持ち帰り不可

また、予約者にはコラボ限定ランチョンマットやコースター、メニュー表などのオリジナルアイテムを用意。一部プランではリカちゃんステッカーのプレゼントもあります。

ときめきいっぱいのピクニックティー体験



リカちゃんの可愛らしい世界観をぎゅっと詰め込んだ『LiccA Sweet Picnic Afternoon Tea』。

フォトジェニックなスイーツや華やかな演出、特別なテラス空間など、ここでしか味わえない魅力が満載です。

友人とのおでかけやご褒美ティータイムにもぴったり♡リカちゃんと一緒に過ごすような、心ときめくアフタヌーンティーをぜひ体験してみてください。