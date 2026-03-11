リカちゃん×ザ ストリングス 表参道♡可愛すぎる限定アフタヌーンティー登場
世代を超えて愛される着せ替え人形「リカちゃん」と、ザ ストリングス 表参道が初コラボレーション。2026年4月21日（火）～6月22日（月）の期間限定で、アフタヌーンティー『LiccA Sweet Picnic Afternoon Tea』が登場します。いちごやローズをテーマにした華やかなスイーツやフォトジェニックな演出が満載♡リカちゃんのロマンティックな世界観に包まれながら、特別なティータイムを楽しめる注目イベントです。
リカちゃんの世界観で楽しむ夢のアフタヌーンティー
ザ ストリングス 表参道1階「Cafe & Dining ZelkovA（カフェ&ダイニング ゼルコヴァ）」で開催される『LiccA Sweet Picnic Afternoon Tea』。
“Sweet Picnic”をコンセプトに、リカちゃんが大好きないちごとローズをテーマにしたスイーツ&セイボリーが並びます。
ピンクや赤を基調とした華やかなメニューは、思わず写真に収めたくなる可愛らしさ♡
さらに、大きなリボンと花で飾られたピンクのタワーケーキが登場し、スタッフが席まで運んでチョコレートロリポップを提供する特別な演出も。
開催期間：2026年4月21日（火）～6月22日（月）
提供場所：Cafe & Dining ZelkovA（カフェ&ダイニング ゼルコヴァ）／ザ ストリングス 表参道1F
提供時間：11:30～22:00（L.O.20:00）
※アフタヌーンティー11:30～20:00（L.O.18:00）
料金：※すべて税金・サービス料15％込み、テイクアウトはサービス料なし
・アフタヌーンティー 平日6,000円／休日6,500円
・アフタヌーンティー＋スペシャルドリンクセット 平日7,200円／休日7,700円
・アフタヌーンティー＋パフェセット 平日8,200円／休日8,700円
・アフタヌーンティー＋スペシャルドリンク＋パフェセット 平日9,700円／休日10,200円
・＜デコレーションシート確約＞LiccA Sweet Picnicプラン（アフタヌーンティー＋スペシャルドリンク＋パフェセット） 平日10,000円／休日10,500円
・ミニアフタヌーンティー付きランチコース 6,200円
・ミニアフタヌーンティー付きディナーコース 7,200円
フォトジェニックなスイーツ＆ドリンクが勢ぞろい
アフタヌーンティーでは、リカちゃんらしいキュートなメニューがラインアップ。
【スイーツ】
・いちごパンナコッタとローズゼリー
・いちごのタルト
・いちごのベイクドチーズケーキ
・ハイヒールマフィン
・真っ赤なLiccAムース
・リップスティックチョコレート
・チョコレートロリポップ
【セイボリー】
・パプリカムース ビーツクリスタルジュレ
・ピンクミニバーガー ミントジェノベーゼソース
・スモークサーモンのタルトレット
※5月26日（火）～のメニュー
【スイーツ】
・ピスタチオパンナコッタとラズベリーゼリー
・いちごのタルト
・いちごのベイクドチーズケーキ
・ハイヒールマフィン
・ピスタチオグリーンLiccAムース
・リップスティックチョコレート
・チョコレートロリポップ
【セイボリー】
・パプリカムース ビーツクリスタルジュレ
・グリーンミニバーガー ミントジェノベーゼソース
・スモークサーモンのタルトレット
【スペシャルドリンク】
・いちごジントニック（ノンアルコール）1,840円
・ミルキーいちごクリームソーダ（ノンアルコール）1,565円
【パフェ】
・LiccA ストロベリー&フラワーガーデンパフェ 3,450円
・LiccA ストロベリー&フラワーガーデンパフェ＋ドリンクセット 3,900円
・パフェ付きランチコース 4,600円
テイクアウトアフタヌーンティー
価格：9,000円（1セット2名分）
※テイクアウトメニューは店内アフタヌーンティーと同様
テラス席や限定アイテムも見逃せない
コラボ期間中、テラス席はジャンボフラワーやリカちゃんのドレスをモチーフにした装飾で彩られた特別な空間に。
テラス6席限定のスペシャルデコレーションシートでは、ピクニックバスケットにスイーツを詰めた“Sweet Picnic Afternoon Tea”を楽しめます。
さらに、撮影用のリカちゃんの貸し出しもあり、フォトジェニックな写真撮影も可能♡
※リカちゃん人形は貸出しのみ、お持ち帰り不可
また、予約者にはコラボ限定ランチョンマットやコースター、メニュー表などのオリジナルアイテムを用意。一部プランではリカちゃんステッカーのプレゼントもあります。
ときめきいっぱいのピクニックティー体験
リカちゃんの可愛らしい世界観をぎゅっと詰め込んだ『LiccA Sweet Picnic Afternoon Tea』。
フォトジェニックなスイーツや華やかな演出、特別なテラス空間など、ここでしか味わえない魅力が満載です。
友人とのおでかけやご褒美ティータイムにもぴったり♡リカちゃんと一緒に過ごすような、心ときめくアフタヌーンティーをぜひ体験してみてください。