お笑いコンビ「メッセンジャー」の黒田有（56）が、10日放送のカンテレ「ちゃちゃ入れマンデー」（火曜後7・00）に出演。若手時代に親交のあったタレントを明かした。

同番組では「関西うどん総選挙SP」を実施、スタジオにはタレントの藤井隆が7年ぶりにゲスト出演した。藤井について、番組MCのお笑いタレント・東野幸治は「本番前にチラッと聞きましたけど、“生粋の黒田軍団”」と、黒田とのつながりを紹介した。

これを受けて、黒田が「こいつがまだ無名の時に、俺らは結構2人で遊んでたんですよ」と打ち明けると、フリーアナウンサーの山本浩之は「じゃあ例の事件の時は、どんな目で見てはったんですか？」と、黒田が2009年に起こした傷害事件に触れた。

藤井は「いや〜、こちらからご連絡するのもっていう思いがあるのと…」と言いかけると、東野は「いや簡単やん、そんなん」とあっさり。「“南警察はホットホットですか？”とか」と藤井のギャグに絡めた文面を提案すると、黒田は「もうええねん！」とツッコミ。藤井は「早ようどん食べさせて！」とスタッフに救いを求めていた。