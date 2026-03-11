【しまむら】「春物先取りフェス」はお得がいっぱい。5足組ソックス330円、カーディガン990円！《3月11日〜》

ファッションセンターしまむらが毎週発行しているチラシから注目アイテムを紹介します。

売り出し期間は、2026年3月11日から15日までです。「しまむら春物先取りフェス」と題して、春アイテムがお買い得価格で登場します。

日替わりアイテムは330円から

特に注目したいのは、11日・12日・13日の日替わりアイテムです。

一部を紹介します。

＜11日（水）550円均一＞

●綿100％カップ付きインナー（レディース）

●3足組キャラクターソックス（レディース）

＜12日（木）990円均一＞

●ブルゾン（レディース）

●ブランド・キャラクターパジャマ（キッズ）

＜13日（金）330円均一＞

●5足組ソックス（レディース／メンズ／キッズ）

●八分袖インナー（レディース）

下着や春服をお得にゲット

日替わり以外でもお得なアイテムは多数あります。以下は一例です。

●ショーツ（220円／レディース）

●3足組ハイソックス（330円／レディース＆キッズ）

●プルオーバー（550円／レディース）

●カーディガン（550円／レディース）

●ニットカーディガン（990円／レディース）

●ハーフトップ3点セット（1100円／レディース）

下着や春服をお得にゲットするチャンスです。

各アイテムは数量限定で、1商品につき1人2点までの購入制限があります。欲しいアイテムがある人は、早めの来店がおすすめですよ。

「活き活きラボ」の人気アイテムにも注目

また、11日から15日までは、「活き活きラボ」の商品も多数売り出します。「活き活きラボ」はしまむらのプライベードブランド「CLOSSHI」から生まれたシリーズで、健康維持活動をサポートする商品を展開しています。

背中をサポートするブラジャーは1089円。パワーのある生地で着用時にほどよく引き締めます。また、裏地はメッシュ生地で、より快適な着心地を追求しています。

「日経TRENDY 業界別ヒット2025ファッション部門」（2025年12月9日・日本経済新聞電子版）にも取り上げられている、注目のアイテムです。

そして、累計販売足数80万足突破の「スムーズINスニーカー」も見逃せません。

立ったまま手を使わずに履けるのが特徴です。また、クッション性の高いインソールを作用することで足裏の負担を軽減します。

レディース向けは1969円、メンズ向けは2420円です。

※画像は公式サイトより

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）