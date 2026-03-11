元放送作家で「スタートアップファクトリー」代表の起業家鈴木おさむ氏が10日、自身のXを更新。エレベーター内における電話をめぐる問題について、つづった。

鈴木氏は「エレベーターの中での電話問題について」と書き出し、「先ほどエレベーターに乗ったら5人の人が乗っていて、一人の男性が電話で話していた。こそこそじゃなくガッツリ話してました。これはありなのか？」と問うた。

そして「電話の向こうの人もまさか、エレベーターの中で話してると思う。年に1回くらい見る。これどうですか？」と問いかけた。

この投稿に対し「結論『完全になし』ですが、優しい人ほど注意できずに心を削られます」「喫煙所にもいますね！」「わたしはそれができないタイプなので、出来る人すげーなーと思っていつもみてます 聞かれてもいいんだー とかも思っちゃう」「周りが見えない 身勝手な感じではあります」「できれば やめてほし しかも電話持ってないで イヤホンで電話してる人」「急を要するならエレベーターから降りて電話をするべきだと」「私だったら電話を受けた時点でエレベーター乗るの止めるか いったん降ります」などとさまざまな意見が寄せられている。