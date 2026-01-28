俳優の米倉涼子が麻薬取締法違反などの疑いで、関東信越厚生局麻薬取締部から書類送検された。昨年にも同様の疑惑で、知人でアルゼンチン国籍の男性とともに麻薬取締部の家宅捜索を受けたと『週刊文春』が報道。それに対し、米倉本人は個人事務所の公式サイトで声明を発表していた。元放送作家・鈴木おさむ氏は「独立後の芸能人がどれほど無防備が痛感した」と語る。（以下、鈴木氏による寄稿）◆大手事務所からの独立がもたらした