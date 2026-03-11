Ž¢Ãù¶â2²¯±ßŽ¤°õÀÇ7000Ëü±ßŽ£¤òÀäÂÐ¤ËºÊ»Ò¤Ë»Ä¤¹¡ÄÄ«¥É¥é¤Ç¤ÏÉÁ¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¥Ï¡¼¥ó¤Îµ¢²½¤ò·èÃÇ¤µ¤»¤¿Ž¢°ä»ºÌäÂêŽ£
ÂÔË¾¤ÎÄ¹ÃË¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤Ï¾¾Ìî¥È¥¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤Ë¡¢¡Ö¥·¥Ã¥«¥ê¡¢¥±¥Ã¥³¥ó¡¢¥·¥Þ¥»¥ó¥«¡©¡×¤ÈÄó°Æ¤·¤¿¡£NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÎÂè22½µ¡Ö¥¢¥¿¥é¥·¡¢¥Î¡¢¥¸¥ó¥»¥¤¡£¡×¡Ê3·î2Æü¡Á6ÆüÊüÁ÷¡Ë¡£2¿Í¤ÏµÏÃÛÂç¼Ò¡Ê¸½¡¦½Ð±ÀÂç¼Ò¡Ë¤Ç·ëº§¤òÀÀ¤¤¤Ï¤·¤Æ¤â¡¢ÆþÀÒ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
2¿Í¤Î¥â¥Ç¥ë¡¢¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¤È¾®Àô¥»¥Ä¤Î¾ì¹ç¤â¡¢·ëº§¤òÀÀ¤Ã¤Æ¤«¤éÆþÀÒ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë5Ç¯¶á¤¯·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¤Ò¤È¤¨¤Ë¡¢Åö»þ¤Î¹ñºÝ·ëº§¤¬ÂçÊÑ¤ÊÌÌÅÝ¤È¤â¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£¡ÖÉ×ÉØ¤Ê¤Î¤Ë¤Ê¤¼ÆþÀÒ¤·¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤È·Ú¡¹¤·¤¯¸À¤¦¤³¤È¤Ê¤É¡¢¤È¤Æ¤â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤Ï¤Ð¤«¤é¤ì¤ë¡£
¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ç¤Ï¡¢Âè23½µ¡Ö¥´¥Ö¥µ¥¿¡¢¥Ë¥·¥³¥ª¥ê¥µ¥ó¡£¡×¡Ê3·î9Æü¡Á13Æü¡Ë¤Ç¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤È¥»¥Ä¤Ï¡ÖÆþÀÒ¡×¤ÎÊýË¡¤òÃµ¤ê¡¢2¤Ä¤ÎÊýË¡¤¬¤¢¤ë¤ÈÃÎ¤ë¡£1¤Ä¤Ï¡¢¥È¥¤ÈÄ¹ÃË¤¬¥Ø¥Ö¥ó¤Î¸ÍÀÒ¤ËÆþ¤ê¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¿Í¤Ë¤Ê¤ëÊýË¡¤Ç¡¢¤½¤Î¾ì¹ç¡¢ºÊ»Ò¤Ï¥Ø¥Ö¥ó¤Î°ä»º¤ò¼õ¤±¤È¤ì¤Ê¤¤¡£¤â¤¦1¤Ä¤Ï¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤¬ÆüËÜ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥È¥¤Î¸ÍÀÒ¤ËÆþ¤ëÊýË¡¤À¤¬¡¢³°¹ñ¿Í¤ÎÆÃ¸¢¤¬¼º¤ï¤ì¡¢³¤³°¤ËÅÏ¤ë¤Î¤âº¤Æñ¤Ë¤Ê¤ë¡£
¼ÂºÝ¡¢³°¹ñ¿Í¤ÈÆþÀÒ¤¹¤ëÊýË¡¤Ï¡¢Åö»þ¤Ï¤³¤ì¤é2¤Ä¤ËÊ¬¤«¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Ï°ä»º¤¬²ÈÂ²¤ËÅÏ¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ë¤Ê¤ëÆ»¤òÁª¤Ö¡£
¢£µ¢²½¤¹¤ë¤ÈµëÎÁ¤¬ÂçÉý¤Ë²¼¤¬¤ë
¥Ï¡¼¥ó¤Î¾ì¹ç¤â¡¢¹ñºÝ·ëº§¤Ï¤¹¤Ê¤ï¤Áµ¢²½¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Î¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¡¢¡ØÆüËÜÂÚºßµ¡Ù¤ò½ñ¤¾å¤²¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¼¹É®¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ò¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤º¤Ë¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢¥Ï¡¼¥ó¤Ï¥Ø¥Ö¥ó¤è¤ê¤Ï¤ë¤«¤Ë¸Å¤¤ÆüËÜ¤Ø¤Î°¦¤¬¿¼¤¯¡¢½ñ¤¯¥Æ¡¼¥Þ¤â¿Ô¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ø¤Î°¦¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ëµ¢²½¤¹¤ë¤Ò¤È¤Ä¤ÎÆ°µ¡¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤Ê¤Ë¤·¤íÅö»þ¡¢ÆüËÜ¤Ëµ¢²½¤·¤¿²¤ÊÆ¿Í¤Ï¡¢¤Û¤«¤Ë¥¼¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÎã¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢¼êÂ³¤¤ÏÈÑ»¨¤Ç¿³ºº¤â¸·¤·¤«¤Ã¤¿¡£¥Ï¡¼¥ó¤Î¾ì¹ç¡¢¥»¥Ä¤Î¸ÍÀÒ¤ËÆþ¤ëÆ»¤òÁª¤Ö¾ì¹ç¡¢Åçº¬¸©¤«¤éÆâÌ³¾Ê¤Ë½ñÎà¤¬Á÷¤é¤ì¡¢¤½¤³¤Ç¸·Ì©¤Ê¿³ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢Ìµ»ö¤ËÆüËÜ¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤Æ¤â¡¢³°¹ñ¿Í¤À¤«¤éÆÃ¸¢Åª¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¹âµë¤¬¡¢µ¢²½¤·¤¿ÅÓÃ¼¤ËÆüËÜ¿ÍÊÂ¤ß¤Ë²¼¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤È¤¤¤¦Á°Îã¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¥Ï¡¼¥ó¤â¤½¤ì¤¬¤æ¤¨¤Ëµ¢²½¤Ø¤Îí´í°¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¥Ï¡¼¥ó¤¬ÆüËÜ¤Ø¤Îµ¢²½¤òË¾¤ó¤ÀºÇÂç¤ÎÆ°µ¡¤Ï¡¢ºÊ»Ò¤òË¡Î§Åª¤ËÊÝ¸î¤·¡¢¼«Ê¬¤Î°ä»º¤ò³Î¼Â¤ËÁêÂ³¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤Ø¤Î°¦¾ð°Ê¾å¤ËºÊ»Ò¤Ø¤Î»×¤¤¤äµ¤¸¯¤¤¤Ï¿¼¤¯¡¢¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¡¢µëÎÁ¤¬·ã¸º¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤ÏËÜËöÅ¾ÅÝ¤Ç¤¢¤ë¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢³°¹ñ¿Í¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÆüËÜ¤ËÅÚÃÏ¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤µ¤¨º¤Æñ¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤â¤Î¤«Çº¤Þ¤·¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¢£°ä»ºÌäÂê¤ÇÀäÂÐ¤ËÈò¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È
¤³¤¦¤·¤¿º¤Æñ¤ò¡¢»þ·ÏÎó¤òÄÉ¤Ã¤Æ³ÎÇ§¤·¤¿¤¤¡£
¥Ï¡¼¥ó¤ÏÌÀ¼£24Ç¯¡Ê1891¡Ë¤Î²Æ¡¢Á°½Ò¤Î¤è¤¦¤ËµÏÃÛ¤Ç¥»¥Ä¤È¤Î·ëº§¤òÀÀ¤Ã¤¿Ä¾¸å¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÍ§¿Í¥Ú¥¤¥¸¡¦¥Ù¥¤¥«¡¼¤Ë¼ê»æ¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢Ë¡Åª¤ÊÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¤ËÆþÀÒ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ä¡¢¹ñÀÒ¤¬°ã¤¦Æ±»Î¤Î·ëº§¤Ë¤¤¤«¤ËË¡Î§¾å¤ÎÌäÂê¤¬¤«¤é¤à¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬ºÙ¤«¤¯µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥Ï¡¼¥ó¤ÏÅö½é¤«¤é¡¢ÆþÀÒ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î»×¤¤¤ò¤á¤°¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
°ÊÍè¡¢ÆþÀÒ¤Ø¤Î»×¤¤¤¬´Ë¤à¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¹¤Ç¤Ëµ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢µ¢²½¤·¤ÆµëÎÁ¤¬·ã¸º¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤ÊËÜËöÅ¾ÅÝ¤òÈò¤±¤¿¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¶ñÂÎ²½¤Ë¤Ï»ê¤é¤º¤Ë¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢Ä¹ÃË¡Ê¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¤Î¡Ö¥«¥Ç¥£¥ª¡×¤ò¤È¤Ã¤Æ¡Ö°ìÍº¡×¤ÈÌ¾¤Å¤±¤é¤ì¤¿¡Ë¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢¤â¤Ï¤ä»öÂÖ¤ò¤¢¤¤¤Þ¤¤¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥Ï¡¼¥ó¤Ë¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¼ÂÄï¤¬¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Ë°ÛÊìËå¤¬¤¤¤¿¡£¥»¥Ä¤È¸ÍÀÒ¾å¤Î·ëº§¤ò¤·¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤À¤È¡¢¼«Ê¬¤Î»à¸å¡¢°ä»º¤ò°¦¤¹¤ëºÊ»Ò¤¬¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¤Û¤È¤ó¤É±ï¤Î¤Ê¤¤Äï¤äËå¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¡¢¥Ï¡¼¥ó¤ÏÀäÂÐ¤ËÈò¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¡£
¼ÂºÝ¡¢·§ËÜ»þÂå¤Ë¥Ï¡¼¥ó¤¬¥»¥Ä¤Ë°¸¤Æ¤¿2ÄÌ¤Î°ä¸À¾õ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö»ä¤¬»àË´¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Æ°»º¤Þ¤¿¤ÏÉÔÆ°»º¤òÌä¤ï¤º»ä¤¬½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ëºâ»º¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î»Ò¤É¤â¤ÎÊì¿Æ¤Ç¤¢¤ë¾®Àô¥»¥Ä¤Ë°äÂ£¤¹¤ë¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£·§ËÜ»þÂå¤ËÃù¶â¤Ï2¡Á3²¯±ß
¤·¤«¤·¡¢¤¤¤¯¤é°ä¸À¾õ¤Ë½ñ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢Ë¡Åª¤Ë¤Ï°ä»º¤ÏÄï¤äËå¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¡£ÆþÀÒ¤·¤Æ¤â¹ñÀÒ¤òÊÑ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤ä¤Ï¤êÆ±¤¸·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¡¢ÆþÀÒ¤ª¤è¤Óµ¢²½¤òµÞ¤°¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¤·¡¢¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Î¥Ø¥ë¥ó¤Ï¡¢Ä¹ÃË¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿Ä¾¸å¤Ë·§ËÜ¤Ç¤½¤Î¼êÂ³¤¤ò¤Ï¤¸¤á¤ë¤¬¡¢¥Ï¡¼¥ó¤Ï°ìÍº¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ10¥«·î°Ê¾å·Ð¤Ã¤¿ÌÀ¼£27Ç¯¡Ê1894¡Ë10·î¡¢·§ËÜ¤«¤é¿À¸Í¤ËÅ¾µï¤·¤¿¤Î¤Á¤Ë¼êÂ³¤¤ò¤Ï¤¸¤á¤¿¡£
¤½¤Î¤³¤í¤Ë¤Ï¥Ï¡¼¥ó¤Îºâ»º¤Ï¤«¤Ê¤êÃß¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£·§ËÜÀ¸³è¤ÎºÇ¸å¤Ë¡¢¥Ï¡¼¥ó¤¬¥·¥ó¥·¥Ê¥Æ¥£¤ÇÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²¸¿Í¥Ø¥ó¥ê¡¼¡¦¥ï¥È¥¥ó¤ËÁ÷¤Ã¤¿¼ê»æ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Ãù¶â¤Î³Û¤Ï¡Ö4000¥É¥ë¶á¤¯¡×¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£4000¥É¥ë¤ÏÅö»þ¤Î¥ì¡¼¥È¤Ç4000±ßÄøÅÙ¤À¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£Åö»þ¤Î1000±ß¤Ï¤¤¤Þ¤Î5000Ëü¡Á6000Ëü±ß¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ë¤«¤é¡¢Ãù¶â¤Î³Û¤Ï2²¯¡Á3²¯±ß¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤·¤«¤â¿À¸Í¤ËÅ¾µï¤·¤¿¤³¤í¤Ë¤Ï¡¢°õÀÇ¼ýÆþ¤À¤±¤ÇÇ¯´Ö1300Ëü±ß¤Û¤É¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¸½ºß¤Î7000Ëü±ß¤Û¤É¤À¤í¤¦¤«¡£¤³¤ì¤À¤±¤¢¤ì¤ÐµëÎÁ¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¿¤È¤¨Ìµµë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢½½Ê¬¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤Ê¤Ë¤â¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Ãù¶â¤â°õÀÇ¤â¤ß¤ÊÄï¤äËå¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤â¤Ï¤äµ¢²½¤òí´í°¤¹¤ëÍýÍ³¤Ï¤É¤³¤Ë¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¢£°ì»þ¤Ï¡Ö»äÀ¸»ù¡×¤È¤µ¤ì¤¿°ìÍº
ÌÀ¼£28Ç¯¡Ê1895¡Ë8·î¡¢¥»¥Ä¤¬¾®Àô²È¤ÎÊ¬²È¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤«¤é¼êÂ³¤¤Ï¤Ï¤¸¤á¤é¤ì¤¿¡£¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ç¤Ï¡¢¾¾Ìî²È¤Î¸ÍÀÒ¤Ë¤Ï¥È¥¤ÎÁ°É×¡¢¶äÆóÏº¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥È¥¤¬¾¾Ìî²È¤ò½Ð¤Æ±§À¶¿å²È¤Î¸ÍÀÒ¤ËÌá¤ë¡£
°ìÊý¡¢»Ë¼Â¤Î¥»¥Ä¤ÏÁ°É×¤Î°ÙÆó¤ÈÎ¥º§¤¹¤ë»þÅÀ¤Ç¡¢¸ÍÀÒ¤òÍÜÉãÊì¤Î°ð³À²È¤«¤é¼ÂÉãÊì¤Î¾®Àô²È¤ËÌá¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ï¡¼¥ó¤ÎÀÒ¤òÆþ¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥»¥Ä¤ò¸Í¼ç¤È¤¹¤ëÊ¬²È¤òÎ©¤Æ¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤½¤³¤Ë°ìÍº¤Î½ÐÀ¸ÆÏ¤¬¡¢¡Ö¥»¥Ä»äÀ¸»ù¡×¤È¤·¤Æ½ÐÀ¸»þ¤Î¡Ö°äÏ³¡×¤Ø¤ÎÏÍ¤Ó¤È¤È¤â¤Ë²Ã¤¨¤é¤ì¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ10·î¤Ë¡¢¥»¥Ä¤¬Åçº¬¸©ÃÎ»ö°¸¤Æ¤Ë¡Ö³°¹ñ¿Í·ëº§´ê¡×¤òÄó½Ð¤·¡¢Íâ·î¡¢¼ÂÄï¤Î¾®ÀôÆ£»°Ïº¡Ê¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÇÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¤¬±é¤¸¤ë»°¥Î¾ç¤Î¥â¥Ç¥ë¡Ë¤¬¡¢¾¾¹¾»ÔÄ¹°¸¤Æ¤Ë¾å¿½½ñ¤ò½Ð¤·¤¿¡£¤½¤Î´Ö¡¢¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Î¶Ó¿¥Í§°ì¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ëÀ¾ÅÄÀéÂÀÏº¤¬¤Ê¤Ë¤«¤ÈÃçÎ©¤Á¤ò¤·¡¢Æ±29Ç¯¡Ê1896¡Ë1·î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Åçº¬¸©ÃÎ»ö¤«¤é¡Ö³°¹ñ¿ÍÆþÉ×·ëº§¡×¤òÇ§¤á¤ë½ñÎà¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£
Æ±»þ¤Ë¡¢¥Ï¡¼¥ó¤Îµ¢²½¿½ÀÁ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Á°Ç¯11·î¤Ë½ñÎà¤¬½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¿À¸Í»ÔÌò½ê¤Î¿¦°÷¤¬¥Ï¡¼¥óÂð¤òË¬¤ì¤¿¤ê¡¢¥»¥Ä¤Ë¿ÒÌä¤·¤¿¤ê¤·¡¢Ê¼¸Ë¸©ÃÎ»ö¤«¤é¤ÏÅ·¹Ä¤Ø¤ÎÃéÀ¿¤Þ¤Çµá¤á¤é¤ì¤¿¡£¤³¤¦¤·¤Æµ¢²½¤¬À®Î©¤·¤¿¤Î¤Á¡¢¥Ï¡¼¥ó²þ¤á¾®ÀôÈ¬±À¤¬¥»¥Ä¤Î¸ÍÀÒ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¸Í¼ç¤òÁêÂ³¡£2·î13Æü¡¢°ì»þ¤Ï¡Ö»äÀ¸»ù¡×¤È¤µ¤ì¤¿°ìÍº¤òÄ¹ÃË¤Ë¤·¤Æ¡¢Àµ¼°¤ËÆþÀÒ¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¼«Ê¬¤Î»à´ü¤ò¸ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«
¤È¤³¤í¤Ç¡ÖÈ¬±À¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤À¤¬¡¢¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ç¤Ï¡¢¥È¥¤ÎÁÄÉã¤Ç¤¢¤ë´ª±¦±ÒÌç¡Ê¾®Æü¸þÊ¸À¤¡Ë¤¬Äó°Æ¤·¤¿¡£¡Ø¸Å»öµ¡Ù¤È¡ØÆüËÜ½ñµª¡Ù¤Ëµ¤µ¤ì¤¿ºÇ¸Å¤ÎÏÂ²Î¡ÖÈ¬±ÀÎ©¤Ä¡¿½Ð±ÀÈ¬½Å³À¡¿ºÊäÆ¤ß¤Ë¡¿È¬½Å³À¤Ä¤¯¤ë¡¿¤½¤ÎÈ¬½Å³À¤ò¡×¤«¤éºÎ¤é¤ì¤¿¡£
¤½¤ì¤Ï»Ë¼Â¤È½Å¤Ê¤ëÏÃ¤Ç¡¢À¾ÅÄ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢´ª±¦±ÒÌç¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë°ð³ÀËü±¦±ÒÌç¤¬¡¢¤³¤Î²Î¤«¤éÌ¿Ì¾¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÈ¬±ÀÎ©¤Ä¡×¤Ï¥Ï¡¼¥ó¤ÎÆüËÜ°¦¤Î¸¶ÅÀ¤Ç¤¢¤ëÈþ¤·¤¤½Ð±À¡ÊÅçº¬¸©ÅìÉô¡Ë¤ÎËí»ì¡£¤·¤«¤â¡¢¶ûÌ¾ÅÄÈæÇä¤òÕ¸¤Ã¤¿¿Üº´Ç·ÃËÌ¿¤Î²Î¤À¤«¤é¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¼Â¸½¤·¤¿¥Ï¡¼¥ó¤È¥»¥Ä¤ÎÆþÀÒ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¥Ï¡¼¥ó¤Ï¿´Â¡¤Ë»ýÉÂ¤ò¤«¤«¤¨¡¢Áá¤¤»þ´ü¤«¤é¼«Ê¬¤Î»à´ü¤ò¸ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿µ¤ÇÛ¤¬¤¢¤ë¡£°ìÍº¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤¡¢¥Ï¡¼¥ó¤Ï43ºÐ¡¢¥»¥Ä¤Ï25ºÐ¤Ç¡¢°ä»ºÌäÂê¤Ï·è¤·¤Æ±ó¤¤¾Íè¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¤ÏÇ§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¥Ï¡¼¥ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢¥»¥Ä¤Ï36ºÐ¤Ç¡¢10ºÐ¤Î°ìÍº¤«¤é1ºÐ¤Î¼÷¡¹»Ò¤Þ¤Ç4¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò¤«¤«¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£Èà¤é¤ÎÀ¸³è¤Ï°ä»º¤È°õÀÇ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤½¤Î¸å¤â¼é¤é¤ì¡¢¥Ï¡¼¥ó²þ¤áÈ¬±À¤Î¶¯¤¤´ê¤¤¤Ï³ð¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
河原 徹志（かはら・とし）
歴史評論家、音楽評論家
神奈川県出身。早稲田大学教育学部社会科地理歴史専修卒業。日本中世史、近世史が中心だが守備範囲は広い。著書に『お城の値打ち』（新潮新書）、 『カラー版　東京で見つける江戸』(平凡社新書)。ヨーロッパの音楽、美術、建築にも精通し、オペラをはじめとするクラシック音楽の評論活動も行っている。関連する著書に『イタリア・オペラを疑え！』、『魅惑のオペラ歌手50 歌声のカタログ』(ともにアルテスパブリッシング)など。
（歴史評論家、音楽評論家 河原 徹志）