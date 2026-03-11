この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脳科学者の茂木健一郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「雑談の名手になると、人生が楽しくなる」と題した動画を公開。「雑談する暇なんかない」「時間はもったいない」といった考え方は「本当にまずい」と述べ、一見無駄に思える雑談が持つ本質的な重要性を説いた。

動画の冒頭で茂木氏は、雑談を軽視する風潮に警鐘を鳴らす。仕事のミーティングにおいても、最初や最後の数分間を雑談に充てるだけで「全然なんか風景が変わる」と、その効果を強調。人と会った際も「瞬時に雑談に入る」スキルが重要だと語った。

茂木氏によれば、雑談は動物行動学における「毛づくろい」に相当する行為だという。「毛づくろいをすることによってお互いの絆が深まる」と説明し、ごく短い雑談でも人と人との繋がりを維持し、新たに生み出す力があると指摘した。

さらに、雑談は「とてもとても奥深い世界」であると解説。その時々でどのような話題を選び、相手の反応にどう対応するかは、決まったシナリオのない高度なコミュニケーションであると説く。雑談の「雑」という字は多様性を意味する「ミセラニアス」であり、何が起こるかわからない予測不能性こそが、脳にとって良いトレーニングになると主張した。

最後に茂木氏は「ぜひこの雑談の名手になってほしい。雑談のマスタークラス、雑談の黒帯になってほしい」と視聴者に呼びかけ、「そうすると人生ずいぶん楽しくなります」と締めくくった。

