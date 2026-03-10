柄本時生＆さとうほなみ夫妻、モデルで“共演” 手塚治虫コラボのビジュアルモデルに起用「めちゃくちゃすごい」

柄本時生＆さとうほなみ夫妻、モデルで“共演” 手塚治虫コラボのビジュアルモデルに起用「めちゃくちゃすごい」