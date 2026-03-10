【得得うどん】300円クーポンの配布企画も！海老天、あさりがたっぷりの「春の具盛祭」は5月20日まで。

うどんチェーン「得得」は、2026年3月10日から5月20日までの期間限定で、「春の具盛祭（ぐもりさい）」を開催中です。

うどん3玉まで同一価格！

あたたかくなる季節に合わせ、旬の素材を使った春の味覚が具だくさんで、彩り豊かなうどんをラインアップしています。

いずれも得得名物の「うどん3玉まで同一価格」なので、好みの量で食べ応えのある1杯を楽しめます。また、単品に加え、ミニ丼付きのセットメニューもあります。ミニ丼は4種類あり、ミニかつ丼、ミニネギトロ丼、ミニ親子丼、ミニ得とり唐天丼から1つ選べます。

・彩り大海老天おろしうどん（3尾盛り）

サクサクに揚げた大海老天を贅沢に3尾使った、見た目も豪華な1杯。さっぱりとしたおろしうどんに、香ばしい大海老天の旨みが合わさり、おいしさとともに春らしさも感じられそうです。

価格は単品が1530円、セットが1860円。

・あさりたっぷりうどん

春の味覚のあさりをたっぷりと使った具だくさんな1杯です。あさりの旨みが溶け込んだ特製だしのやさしい味わいで、磯の香りとだしの風味のハーモニーを楽しめます。

価格は単品が1090円、セットは1420円です。

・ピリ辛ごまだれつけ麺

コクがあり濃厚なごまだれにピリッとした辛味を効かせた、具だくさんのつけ麺です。のどごしがつるっとしたうどんをくぐらせて楽しめます。「得とり唐天」と「ちくわ天」が添えられ、ボリューム感もある1杯となっています。

価格は単品が1050円、セットが1380円。

＜そのほかのおすすめメニュー＞

●九州産黒毛和牛の肉ぶっかけうどん（単品1190円、セット1520円）

●彩り得とり唐天おろしうどん（単品930円、セット1280円）

●彩り大海老天おろしうどん（単品1050円、セット1380円）

●彩りちくわ天おろしうどん（単品810円、セット1140円）

●彩り海鮮ちらし丼（単品960円、セット1290円）

●うなトロ丼（単品960円、セット1290円）

なお、一部店舗では販売していない商品があるほか、店舗によって価格が異なる場合があります。販売予定数を完売次第終了です。1日の販売数には限りがあります。仕入れ状況によって販売を中断・中止、または販売数が前後する場合があります。

お得なクーポンプレゼントキャンペーン

さらに、「春の具盛祭」の販売開始を記念し、3月10日午後8時から3月18日まで「得得公式Xフォロー＆リポストキャンペーン」を開催します。

得得公式X（@tokutoku_oic）をフォローし、該当するキャンペーン投稿をリポストして応募でき、抽選で100人に、得得各店舗で使える「得得デジタル500円引きクーポン」がその場で当たります。抽選結果は、投稿内のURLからXアカウントを連携すると確認できます。

加えて、得得公式アプリでは「お気に入り登録者数10万人突破」記念の大感謝祭を開催中です。3月25日までにアプリ会員登録した人全員に、1000円以上の会計で使える300円クーポンがプレゼントされます。

クーポンの使用期限は4月1日から30日までとなっています。ほかのサービスクーポンや値引きクーポンとの併用はできません。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部