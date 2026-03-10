『捜査官ペトラ・デリカート 〜ジェノバの影〜』吹替版がテレビ初放送

アリシア・ヒメネス=バートレットのベストセラー小説を原作とするイタリア発の本格サスペンスドラマ『捜査官ペトラ・デリカート 〜ジェノバの影〜』の日本語吹替版が、2026年3月にCSエンターテインメントチャンネル「チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた」にてテレビ初放送！

今回の吹替版では、ペトラ役の折井あゆみさん、ロレンソ役の神尾晋一郎さんをはじめ、実力派声優陣が集結。豊かな声の表現が、重厚な人間ドラマとサスペンスの緊迫感を一層引き立て、物語への没入感を高めている。

『捜査官ペトラ・デリカート 〜ジェノバの影〜』概要＆放送情報

ジェノバ警察で記録係として退屈な日々を過ごしていた元弁護士が、ある日突然、犯罪捜査の第一線に立たされることに。アリシア・ヒメネス=バートレットのベストセラー小説を原作とする本格サスペンスドラマを、折井あゆみ、神尾晋一郎、田所あずさら人気声優による豪華吹替版でお届けする。

放送日時：3月22日（日）スタート 毎週（日）7：15-9：00

出演：パオラ・コルテッレージ（ペトラ・デリカート）、シモーネ・リベラティ（ロレンソ）、アンドレア・ペンナッキ（アントニオ・モンテ）、ディエゴ・リボン（ニコラ）、アントニオ・ザヴァッテリ（ペッソン）、リカルド・ロンバルド（コロナ）ほか

声の出演：折井あゆみ（ペトラ・デリカート）、神尾晋一郎（ロレンソ）、佐久間元輝（アントニオ・モンテ）、阿部竜一（ニコラ）、左座翔丸（ペッソン）、黒澤剛史（コロナ）、田所あずさ（アマンダ）ほか

制作：2019年／イタリア／吹替／全4話／［原題］Petra

番組ページ



日本語吹替版 完成披露 イベントレポート

2月21日（土）に東京アニメーションカレッジ専門学校で開催された『捜査官ペトラ・デリカート 〜ジェノバの影〜』〈吹替版〉の完成披露イベント。第1話の上映後、ペトラ役の折井あゆみさんと、ロレンソ役の神尾晋一郎さんが登壇すると、会場は大きな拍手に包まれた。



折井さんは「ペトラを演じているパオラ・コルテッレージさんは、私よりも10歳ほど年上の方なので、少し低いトーンで話すように意識しました。」と役作りについてコメント。神尾さんは「原音を聞きながら合わせるんですが、イタリア語って思ったよりテンポが早かったり、語尾で口をすぼめたりするんです。あまり感情が動いていないように見えてしまうこともあるので、台本を見ながら自分なりに試行錯誤して演じました。」と、こだわったポイントを明かした。

続いて、ふたりがはじめて出会うシーンの生アフレコを披露することに。普段の収録現場とは異なる環境にも関わらず、息のぴったり合った掛け合いで観客を魅了した。神尾さんは「折井さんは息遣いや食事シーンでも丁寧に声を入れていて、本当にすごいと思いました。」と絶賛。アフレコしている姿を人に見せることはなかなかないとのことで、貴重な場となった。

折井あゆみ／ペトラ・デリカート役

長野県出身、7月20日生まれ。2005年にAKB48のオープニングメンバーとしてデビュー。2007年に卒業した後は、女優としてドラマ『イタズラなKiss2〜Love in TOKYO〜』や映画『グッドモーニングショー』などに出演。2015年より声優としても活動を開始し、ドラマ『コンフィデンスマンKR』（主演：ユン・イラン役）やアニメ『終末のワルキューレ』（春燕役）など、話題作の吹き替えを担当している。

神尾晋一郎／ロレンソ役

北海道出身、1月13日生まれ。2012年より声優として活動を開始し、アニメ映画『THE FIRST SLAM DUNK』（流川楓役）やアニメ『ヒプノシスマイク』（毒島メイソン理鶯役）、『約束のネバーランド』（ソンジュ役）など、数多くの話題作に出演。アニメ・ゲーム・吹き替え・ナレーションなど多岐にわたり活躍している。

（海外ドラマNAVI）

Copyright © 2026 海外ドラマNAVI All Rights Reserved.